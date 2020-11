Aufgefallen bei Sion - FCZ – Als Schönbächler aus der Versenkung auftaucht Das 2:2 des FC Zürich beim FC Sion ist lange nichts für Schöngeister. Trotzdem sind es drei Spieler und der Trainer, die eine spezielle Notiz wert sind. Samuel Burgener , Thomas Schifferle

Die Mitspieler feiern Marco Schönbächler (l.) nach dessen Tor gegen den FC Sion. Foto: Keystone

Marco Schönbächler: Zwei Spieler in einem

Schönbächler zeigte in Sitten zwei total unterschiedliche Gesichter. Foto: Keystone

Das erste Mal, dass Marco Schönbächler an diesem Nachmittag auffällt, ist in der Pause. Da darf er bei Blue-TV ein Interview geben. Sie müssten den Ball besser laufen lassen, sagt er da. Diesem Vorwurf kann er sich entziehen, er ist bis dahin eigentlich gar nie am Ball gewesen.

Sein Glück ist, dass ein Fussballspiel auch eine zweite Halbzeit hat. 61 Sekunden sind gespielt nach der Pause, als Blaz Kramer den Ball in die Tiefe spielt und Schönbächler auf einmal ungestört auf Kevin Fickentscher losrennen kann – und Schönbächler lässt sich die Chance nicht entgehen. Er trifft zwischen den Beinen des Walliser Goalies zum 1:0 für den FCZ. Es ist sein erstes Tor seit dem 2. Februar, als er am gleichen Ort erfolgreich war. Und zugleich der Moment, seine Vermisstmeldung aus der ersten Hälfte in den Papierkorb zu werfen.

30 ist er inzwischen, er hat in den ersten drei Spielen unter Massimo Rizzo nur zweimal eine halbe Stunde bestreiten dürfen. Im Wallis kommt er dank der Sperre von Aiyegun Tosin zum Einsatz. Und er profitiert von der Langmut seines Trainers, ihn nach 45 Minuten nicht auszuwechseln. Nach 55 Minuten meldet er sich ein zweites Mal zu Wort. Elegant leitet er den Ball in den Lauf von Benjamin Kololli, der das 2:1 für den FCZ erzielt.

Am Ende darf Schönbächler nochmals bei Blue reden, er sagt, er sei ein wenig verärgert, dass es trotz zweimaliger Führung nicht zum Sieg gereicht habe.

Massimo Rizzo: Die Serie des Unterkühlten

Massimo Rizzo arbeitet mit dem Team an der Defensive. Foto: Keystone

Letzthin sagte Massimo Rizzo, er sei halt ein Langweiler. Er sagte es mit einem Augenzwinkern.

Das Spiel in Sitten ist in diesem Spätherbst sein viertes als Cheftrainer ad interim des FCZ. Und es ist sein viertes, das er nicht verliert. Damit hat er bestätigt, dass es dem FCZ gerne gut geht, wenn es früh dunkel und kalt ist. Vor einem Jahr gelang ihm zur gleichen Zeit eine Serie mit sechs Spielen ohne Niederlage. Damals war noch Ludovic Magnin im Amt, das ist der Trainer, dem Präsident Ancillo Canepa ein paar Wochen nach der Absetzung in den Rücken gefallen ist und ihm Schönspielerei als Makel vorgehalten hat.

Unter Rizzo ist die Mannschaft dieser Gefahr nicht unbedingt ausgesetzt. Er arbeitet mit ihr an der Defensive, stellt sie im 4-4-2 auf und lässt sie so nüchtern spielen, wie er sich gerne gibt. Nur Rizzo weiss, wie viel Kalkül an seinen Auftritten ist und wie gut er dabei seine Emotionen versteckt. Die neue Art ist zumindest erfolgreich: 4:1 in Vaduz, 1:0 gegen Basel, 2:0 gegen Luzern und nun also dieses 2:2 im Wallis.

In der ersten Halbzeit im Tourbillon macht der FCZ nichts, um für Spektakel zu sorgen – und damit gleich wenig wie sein Gegner, der erstmals seit fünf Wochen wieder ein Spiel bestreiten kann. Nach der Pause ist der FCZ offensiv auf- und defensiv dafür anfälliger, so anfällig wie noch nie unter Rizzo. Hinterher sagt er, für sie ginge es darum, defensiv stabil zu bleiben. Und dass sie offensiv Korrekturen anbringen müssten.

Benjamin Kololli: Der zweite Schönbächler

Benjamin Kololli ist kein Synonym für Konstanz. Foto: Keystone

Er hat beim FCZ schon ein paar Positionen gespielt, Linksverteidiger, im Mittelfeld, in der Sturmspitze. Er ist der Kosovare aus Aigle, zuweilen auch ein Hitzkopf. Seit er beim FCZ ist, und das ist er seit gut zwei Jahren, hat er Hochs und Tiefs erlebt. Kololli ist kaum ein Synonym für Konstanz. Dabei bringt er viel mit, um den Durchschnitt in dieser Liga zu übertreffen. Er ist schnell, technisch stark, körperlich robust. Er kann hartnäckig sein, wenn er denn Lust dazu hat.

Am Sonntag gegen Sion gelingt es ihm eine Halbzeit lang, das alles gut vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Kololli ist der zweite Schönbächler des FCZ – eine Vermisstmeldung drängt sich auf.

Doch dann spielt er seine Rolle, damit der FCZ im Abschluss zweimal erfolgreich ist. Zuerst hilft er am Angriff mit, den Marco Schönbächler mit dem 0:1 abschliesst. In der 55. Minute schlägt der Mann mit den tief hängenden Stulpen den Pass zu Schönbächler, er stürmt weiter, und als er im Strafraum angelangt ist, spielt ihm Schönbächler den Ball zurück und perfekt in den Lauf. Kololli gelingt das 2:1, es ist sein drittes Tor in dieser Saison.

Assan Ceesay: Das Warten auf den Pass und den Durchbruch

Bei Assan Ceesay hat man das Gefühl, da könnte noch mehr kommen. Foto: Keystone

Sekunden vor Ende des Spiels rennt Assan Ceesay der Sittener Abwehr davon, schlägt einen Haken und hat freie Sicht und Bahn. Er müsste den Ball in die weite Ecke schiessen – oder zum besser postierten Benjamin Kololli passen. Kololli ist in der Mitte mitgerannt. Doch Ceesay trifft keine gute Entscheidung. Er gibt den Ball nicht ab. Dafür drischt er ihn weit übers Tor und vergibt die Chance zum Sieg.

Ceesay wechselte im Sommer 2018 nach dem Saisonstart für rund 2 Millionen Franken aus Lugano nach Zürich. Es war auch ein Statement des FCZ, sich die begabtesten Spieler der Liga leisten zu können. Doch Ceesay blieb ein Versprechen. Im vergangenen Januar wurde er für ein halbes Jahr zum VfL Osnabrück in die 2. Bundesliga ausgeliehen. Dort habe er sich Wettkampfhärte und Durchsetzungsvermögen angeeignet, sagte Ludovic Magnin zu einem Zeitpunkt, als er noch Trainer im Letzigrund war.

Die Veränderung beim 26-Jährigen aus Gambia ist durchaus sichtbar. Wirklich durchsetzen hat er sich trotzdem noch nicht können. In dieser Saison spielte er nie über die volle Distanz, und er schoss nur ein Tor. Doch mindestens hat man bei ihm stets das Gefühl, da könnte noch etwas kommen.