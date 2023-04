TV-Kritik zur Kunstraub-Doku – Als sich ein Zürcher Polizist als Porno-König ausgab SRF zeigte erstmals, mit welch spektakulären Methoden die Polizei die Werke des Jahrhundert-Kunstraubs von der Pink-Panther-Bande zurückholte. Ein Coup – und doch eine verpasste Chance. Rico Bandle

Der Überfall dauerte nur 95 Sekunden: Räuber schnappen sich das Gemälde «Der Knabe mit der roten Weste» von Paul Cézanne. Foto: Samuel Schalch (SRF)

Die ganze Welt schaute nach Zürich. Eine Räuberbande drang am 10. Februar 2008 am helllichten Tag ins Bührle-Museum im Zürcher Seefeld-Quartier ein, klaute vier Gemälde von Monet, Van Gogh, Degas und Cézanne und machte sich unerkannt in einem weissen Auto davon. Nur 95 Sekunden dauerte der Überfall – so lange machten die Museumsbesucher und -angestellten Todesängste durch.