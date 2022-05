Flucht aufs Land – Als Solschenizyn in Sternenberg Dill anpflanzte Der russische Schriftsteller Alexander Solschenizyn reiste 1974 nach Zürich. Weil ihm der Rummel zu gross war, zog er sich ins Tösstal zurück, wo man sich an ihn erinnert. Dominik Landwehr

Alexander Issajewitsch Solschenizyn nach seiner Ankunft in der Schweiz am 15. Februar 1974. Foto: Keystone

Als der russische Literaturnobelpreisträger Alexander Solschenizyn am 15. Februar 1974 am Zürcher Hauptbahnhof eintraf, erwartete ihn eine begeisterte Menschenmenge. Solschenizyn war ein Superstar, seine Bücher Bestseller. Sein Aufenthalt in der Schweiz gehört zu den bizarrsten Episoden des Kalten Krieges und wurde auch vom gefürchteten russischen Geheimdienst KGB aufmerksam verfolgt.