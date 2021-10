Start-up Night Winterthur – «Als Start-up müssen Sie ein grosses Problem formulieren» Gut 1000 Jungunternehmer kamen am Freitag an die Start-up Night im Technopark. Zu ihnen sprach Patrick Warnking, CEO von Google Schweiz. Markus Brupbacher

Patrick Warnking, CEO von Google Schweiz, während seiner Ansprache an der fünften Winterthurer Start-up Night. Foto: Marc Dahinden

«Start-up, das oder der»: Laut Duden ist das ein «neu gegründetes Wirtschaftsunternehmen». Google sei inzwischen zwar etwas grösser geworden, «aber wir versuchen, den Spirit des Start-ups zu erhalten», sagte Google-Schweiz-CEO Patrick Warnking am Freitag an der Start-up Night im Winterthurer Technopark. Am Anlass, der heuer zum fünften Mal stattfand, nahmen gut 1000 Besucherinnen und Besucher teil. Google ist seit 17 Jahren in der Schweiz mit 4500 Arbeitsplätzen.

Für Start-ups seien Chancen und Risiken wichtig, «sie geben Sinnhaftigkeit», sagte Warnking in seiner Eröffnungsrede. Einer der beiden Google-Gründer habe jeweils den Vergleich mit einer Zahnbürste angestellt: Ist etwas so nützlich wie eine solche Bürste, die man mehrmals täglich verwendet, dann ist die Start-up-Idee relevant.