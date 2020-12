Internet-Star aus Hagenbuch – Als Steve Merson folgen ihm Tausende Stefano Lenherr erreicht als Steve Merson mit seinen Videos ein grosses Publikum. Der 28-Jährige will unterhalten, anderen helfen und dabei noch bekannter werden. Rafael Rohner

Die Kunstfigur Steve Merson während eines Interviews vor dem Volg in Hagenbuch. Printscreen: Tiktok

Vor dem Volg in Hagenbuch befragt die Kunstfigur Steve Merson zwei Jugendliche: «Michelle Melody oder Corinne? – Corinne oder Kabee?» Die Befragten entscheiden sich dann innert Sekunden, wen sie besser finden.

Das Format ist ein Hit. Über 30’000-mal wurden die Videos aus Hagenbuch bereits angeklickt. Der Trick dabei: Steve Merson nennt in seinen Vergleichen Personen, die auf der Internetplattform Tiktok bekannt sind. Diese reagieren dann in den Kommentarspalten und steigern so die Aufmerksamkeit.

27’400 Follower hat er auf der Plattform inzwischen gesammelt. Ganz zur Spitze gehört er in der Schweiz damit zwar nicht – Skispringer Andri Ragettli hat auf Tiktok beispielsweise über zwei Millionen Follower.