In der Stadt Zürich waren «Schneckenmänner» (Bildmitte) im 18. Jahrhundert als Strassenhändler unterwegs. Hier auf den «Ausruff-Bildern» von David Herrliberger zu sehen: Ein Bauer, der in seiner linken Hand einen Korb voll Schnecken trägt. Im Deckelkorb bietet er wohl Froschbeine an, wie der Legende zu entnehmen ist.

Illustration: David Herrliberger