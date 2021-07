100 Jahre TV Hettlingen – Als Turnen noch ein Luxus war Wirtschaftliche Not und kaum Freizeit. Einen Turnverein zu gründen, war vor hundert Jahren eine progressive Tat. Noch grössere Hürden hatten die Frauen zu überwinden. Dagmar Appelt

Der TV Hettlingen, hier 2019 am Eidgenössischen Turnfest in Aarau, hat über 50 Aktivmitglieder. Foto: PD

Der Turnverein Hettlingen feiert sein hundertjähriges Bestehen. Wohlgemerkt, das betrifft den männlichen Part des Turnvereins. Die Frauen kamen, unter Geburtswehen, erst fünfzehn Jahre später dazu. «Da hat sich zum Glück inzwischen enorm viel getan», sagt Lindsey Küpfer, die heutige Vizepräsidentin des Turnvereins Hettlingen. Sie hat mitgeholfen, die Geschichte ihres Vereins zusammenzutragen. «Für das Frauenturnen braucht es die Männer nicht», ist die 21-Jährige überzeugt. Spass mache es aber schon, wenn beide Geschlechter zusammen turnten.

«Wir Frauen im TV Hettlingen sind vor allem in der Gymnastik stark», sagt Küpfer. «2019 haben wir eine neue Gymnastikgruppe gegründet und sind im selben Jahr am Gymnastik-Cup in Elgg schon auf den zweiten Platz gekommen.»