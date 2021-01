Kolumne Lomo – Alt und jung Als Kind wollte unser Kolumnist möglichst rasch älter werden, was auch mit einem Hut zusammenhängt. Heute ist dieser Wunsch nicht mehr so ausgeprägt. Aber der Hut ist geblieben. Johannes Binotto

Der Hut gehört dazu: Lomo-Kolumnist Johannes Binotto links und mit Cartoonist Ruedi Widmer, Aufnahme von 2019. Foto: Marc Dahinden

Wenn ich als Kind jeweils Hüte trug (ich hatte schon damals eine diesbezügliche Obsession), hat es mich immer zutiefst geärgert, wenn die Lehrpersonen und andere Erwachsene in meinem Umfeld mein Outfit als putzige Verkleidung und nicht als ernst gemeinten Ausdruck meines persönlichen Stils interpretierten. Ich nahm mir in solchen Situationen jeweils fest vor, möglichst schnell älter zu werden. Denn bei einem Erwachsenen, so war ich mir sicher, würden die Passanten es nicht mehr wagen, herablassend zu fragen: «Jöh, hast du dich als Cowboy verkleidet?» Dass man freilich auch als behuteter Erwachsener nicht vor solch doofen Bemerkungen gefeit ist, musste ich dann erst noch herausfinden. Aber das ist eine andere Geschichte.

Überhaupt ist es ja merkwürdig mit diesen Wünschen, die das eigene Alter betreffen: Wenn man jung ist, möchte man älter sein, wenn man älter ist, möchte man jünger wirken. Ich merk zum Beispiel, dass ich nur noch selten älter sein möchte und dass es mir im Gegenteil recht wohltut, wenn meine frisch pensionierte Nachbarin zu mir sagt: «Ach, du bist ja noch so jung!» Dass ich von dieser meiner Jugend leider oft nur noch ziemlich wenig spüre, verschweige ich in solchen Momenten lieber. Und auch den Kalenderspruch, man sei immer nur so alt, wie man sich fühle, verdränge ich mit Vorliebe – ganz besonders frühmorgens beim Aufwachen oder wenn ich aufzustehen versuche, nachdem ich lange unter meinem Pult herumgekrochen bin, um meine fallen gelassenen Schreibutensilien zu finden.

«Irgendwo zwischen Kindchenschema und Rollator müsste doch das perfekte Alter liegen.»

Was bei unserem schwierigen Verhältnis zum eigenen Alter noch massiv erschwerend hinzukommt, ist, dass auch unser Wunsch, ob wir nun älter oder jünger sein möchten, nicht nur tageweise, sondern von Situation zu Situation radikal wechseln kann. Ich bin zum Beispiel immer leicht enttäuscht, wenn mich die Verkaufsangestellten beim Betreten eines Kleiderladens nicht mit Du, sondern mit Sie ansprechen. Andererseits wäre ich aber wohl auch nicht glücklich, wenn ich in der Metzgerei gefragt würde «Und? Wetsch no es Würschtli?» Irgendwo dazwischen hingegen, irgendwo zwischen Kindchenschema und Rollator, müsste doch das perfekte Alter liegen. So nehme ich an. Aber möglicherweise bin ich bereits zu alt dafür. Oder noch nicht alt genug.