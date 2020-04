Programm der Musikfestwochen – Altbekannte, aber kein Superstar Im Line-up der Musikfestwochen fehlen die grossen Namen. Die Rückkehrer Faber und Flogging Molly sind die Topshots. Es wird allgemein rockig und: Punk is not dead. Gregory von Ballmoos

Sie kehren nach acht Jahren zurück nach Winterthur: Die irisch-amerikanische Punkrock-Band Flogging Molly. Foto: Marc Dahinden

In der letzten Woche haben die Verantwortlichen mitgeteilt, dass trotz der Unsicherheit, die die Corona-Pandemie auslöst, ein Festival geplant werden soll. Nun geben sie den ersten Teil des Line-ups bekannt. Klar ist: Der richtig grosse Name fehlt noch, doch die Mischung aus Nostalgie, Punk und Singer-Songwriter-Kuschelromantik dürfte dies aufwiegen.

Die Headliners heissen Faber und Flogging Molly und sind beide keine Neulinge in Winterthur. Sowohl für Faber als auch für die irisch-amerikanische Band Flogging Molly ist es nicht der erste Auftritt in der Steinberggasse. Die Punkrocker von Flogging Molly waren bereits vor acht Jahren an den Musikfestwochen zu Gast.

Faber zum ersten Mal als Headliner

Faber ist kaum mit den alten Punkrockern zu vergleichen. Er hat nicht nur schon dreimal so viele Auftritte an den Musikfestwochen hinter sich, nein, er ist auch deutlich jünger, und sein Musikstil ist deutlich ruhiger. Der Zürcher Singer-Songwriter tritt zum vierten Mal an den Musikfestwochen auf – zum ersten Mal als Hauptact. Er war schon auf der Startrampe, dann auf dem Kirchplatz und zuletzt Vorband von Philippe Poisel auf der Hauptbühne. Support kriegt der Zürcher aus London. Sein Vorprogramm bestreiten am Samstag Arlo Parks und Easy Life.

Gespannt darf man sein auf die hierzulande eher unbekannte Arlo Parks. Die britische Singer-Songwriterin ist eine Neuentdeckung und wird in Grossbritannien hoch gehandelt. Sie hatte ihren ersten Minidurchbruch im Jahr 2019 mit dem Song «Cola». Auch von der Insel kommen Easy Life. Die Freunde von Arlo Parks haben im Vergleich zur erst 19-Jährigen bereits ein Album in die Charts gebracht. Ihr Debütalbum «Junk Food» war gar in den Top 10 der UK-Charts.

Grosses zum Schluss

Ebenfalls ein Versprechen ist der Schwede Kristian Matsson. Er spielt als The Tallest Man on Earth das letzte Konzert überhaupt. Die Organisatoren wollten ihn bereits in den vergangenen Jahren nach Winterthur locken, geklappt hatte es noch nie. Er, der mit seinem vorletzten Album auch in den Schweizer Album-Charts war, soll die Musikfestwochen 2020 ruhig ausklingen lassen.

Die Musikfestwochen sollen zwischen dem 5. und dem 16. August stattfinden. Man wisse zwar nicht, ob dann überhaupt wieder Grossveranstaltungen erlaubt seien, doch man will es zumindest versucht haben, schreiben die Verantwortlichen weiter.