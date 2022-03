Pächterwechsel in Illnau – Altbekanntes Wirtepaar übernimmt das «Rössli» Ab November werden Nadja und Rainer Hoffer den bekannten Gasthof in Illnau führen. Die beiden waren schon einmal in der Umgebung von Winterthur tätig. Heinz Zürcher

Stadtrat Marco Nuzzi (links) gratuliert Nadja und Rainer Hoffer zur Pachtübernahme. Foto: PD

Der Stadtrat von Illnau-Effretikon hat am Donnerstag bekannt gegeben, dass Nadja und Rainer Hoffer im «Rössli» die Nachfolge des langjährigen Wirtepaars Vreni und René Kaufmann übernehmen werden. Die Kaufmanns haben schon letztes Jahr verkündet, im August 2022 in den Ruhestand zu treten. Den Gasthof, welcher der Stadt Illnau-Effretikon gehört, werden die Hoffers nach umfassenden Umbauarbeiten am 28. November wiedereröffnen.