Eisenbahnbrücke bei Ossingen – Alte Bahnbrücke wird erneut für fast einen Monat gesperrt Die Eisenbahnbrücke über die Thur bei Ossingen muss nächsten Montag abermals gesperrt werden. Zwischen Thalheim-Altikon und Stein am Rhein fahren Ersatzbusse. Markus Brupbacher

Aufnahme der Ossinger Eisenbahnbrücke während der Sperrung im Frühling 2021. Archivfoto: Marc Dahinden

Die 145 Jahre alte Eisenbahnbrücke über die Thur bei Ossingen muss wegen Bauarbeiten abermals gesperrt werden. Die Totalsperrung dauert vom Montag, 7. November, bis und mit Freitag, 2. Dezember. Zwischen Stein am Rhein und Thalheim-Altikon verkehren Ersatzbusse mit Anschluss an die S29 von und nach Winterthur. Heute dauert die Zugfahrt von Winterthur nach Stein am Rhein 40 Minuten. Ab dem 7. November müssen die Reisenden in Thalheim-Altikon auf den Bus umsteigen, sodass die gleiche Reise 56 Minuten dauert.