Kolumne Lomo – Alte Ideen Was vor sieben Jahren noch ein guter Einfall war, lässt sich heute nicht mehr nutzen. Oder etwa doch? Johannes Binotto

Gestern kam mir ein altes Notizbuch in die Hände, und als ich darin blätterte, entdeckte ich mehrere Seiten mit Ideen für diese Kolumne. Foto: Peter Glass (Plainpicture)

Auch Ideen haben ein Verfallsdatum. Ich bin ja notorisch inkonsistent im Notizenmachen. Mal schreibe ich mir ganz regelmässig und diszipliniert auf, was ich nicht vergessen möchte, und bald darauf vergesse ich dann prompt, weiterhin Notizen zu machen, bis es mir Monate später wieder einfällt, ich wieder damit anfange, es wieder vergesse und so weiter.

Gestern aber, da kam mir ein altes Notizbuch in die Hände, und als ich darin blätterte, entdeckte ich, dass es auch mehrere Seiten mit Ideen für diese Kolumne enthielt. «Das ist ja praktisch», dachte ich mir und beschloss, gleich nicht weiter nachdenken zu müssen, worüber ich das nächste Lomo schreiben würde, und stattdessen noch eine Folge jener Fernsehserie zu gucken, die es mir grad so angetan hat.

Aber die Ernüchterung folgte bald. Nicht, dass die Kolumnen-Ideen schlecht gewesen wären, aber sie waren einfach zum falschen Zeitpunkt aufgetaucht. Ungefähr sieben Jahre zu spät. Da ging es zum Beispiel um einen geheimen Hebel am Kinderwagen und warum ich mir damit wie James Bond vorkam. Oder es ging darum, wie ich beim abendlichen Vorlesen den Überblick über all die verschiedenen Figurenstimmen aus den Harry-Potter-Büchern nicht verliere, und ich kann mir total vorstellen, was für eine hübsche Kolumne das geworden wäre, damals.

Nur leider sind die Tage, als der Nachwuchs von mir Gutenachtgeschichten vorgelesen haben wollte, unterdessen bereits seit längerem vorbei. Oder soll ich die einstige Tradition des allabendlichen Vorlesens vielleicht nur deswegen wieder aufleben lassen, um damit der alten Schreibidee wieder neue Aktualität zu verleihen? Soll ich mich als Vorleseonkel an fremde Familien vermieten, damit ich weiterhin etwas zum Schreiben habe? Oder soll ich die Idee einem jungen Kollegen verkaufen, der ebenfalls im Schreibbusiness ist? Oder einer Journalistin, die erst vor Kurzem Mutter wurde? So, wie man ein schlecht gewordenes Aktienportfolio dadurch aufwertet, dass man es an eine andere Bank verkauft? Sozusagen das Kolumnen-Klumpen-Risiko minimieren? Eine «Too big to fail»-Regelung für Schreibideen?

Ich merke, da spukt mir zurzeit wohl grad ein anderes Thema im Kopf herum, über das zu schreiben sich jetzt grad lohnen würde. Ich mach mir mal eine Notiz. Ich lese sie dann in sieben Jahren.

