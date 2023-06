Besetzung in Zürich – Alte Post in Wipkingen erneut besetzt Im Gebäude am Wipkingerplatz fand in der Nacht auf Sonntag eine Party statt. Noch immer ist der erste Stock besetzt. Es ist unklar, ob und wie die Polizei reagieren wird.

Das alte Postgebäude am Wipkingerplatz steht seit 2017 leer. Foto: Dominique Meienberg

«Jetzt geht die Post wirklich ab», schreiben die Besetzerinnen und Besetzer in einem Communiqué. In der Nacht auf Sonntag haben sie den ersten Stock des alten Postgebäudes am Wipkingerplatz erneut besetzt. Bereits Anfang Juni taten sie dies. Die Polizei räumte das Gebäude damals noch am selben Tag.

Dieses Mal hat die Polizei noch nicht eingegriffen. Die Stadtpolizei Zürich bestätigt die Besetzung auf Anfrage. Laut «Züri Today» fand ab Mitternacht eine illegale Party statt. Die Polizei sei mit Wasserwerfern und Gummischrotgewehren vorgefahren und habe die Strasse rund um das Areal abgesperrt. Es sei untersucht worden, ob die Räumungsbedingungen erfüllt seien. Weil dies nicht der Fall war – es liegt kein Strafantrag seitens der Post vor –, habe sich die Polizei gegen 2 Uhr nachts zurückgezogen. Mehr als 100 Personen dürften sich vor Ort versammelt haben.

«Wir hoffen, dass diesmal ein konstruktiver Dialog mit der Post möglich ist», schreiben die Besetzerinnen. «So einfach wird sie uns nicht los!» Geplant seien autonome Konzerte, Partys und politische Veranstaltungen ohne Konsumzwang. Für Sonntagabend ist auf Instagram etwa eine Flinta-Rap-Night mit internationalen Acts angekündigt.

Die Besetzerinnen und Besetzer, die sich «Der Squat» nennen, stören sich daran, dass das alte Postgebäude in Wipkingen seit 2017 ungenutzt ist. «Wem nützen jahrelang leer stehende Gebäude mitten im Zentrum?», fragen sie im Communiqué. «Viele Menschen werden an den Stadtrand gedrängt, während im Zentrum Luxustempel gebaut werden und das kulturelle Überangebot vor allem an gut verdienende Menschen gerichtet ist.» Das Gebäude solle deshalb ganz im Sinne des Service public wieder öffentlich werden.

Die Besetzerinnen und Besetzer nennen sich «Squat» und haben Transparente befestigt. Foto: Dominique Meienberg

Anfang Juni, als die Polizei die Besetzung räumte, schrieben die Verantwortlichen: «Eine weitere Räumung auf Vorrat, wir sind stinkwütend!» Sie bezogen sich damit auf die Räumung der Besetzung im EWZ-Gebäude am Letten im vergangenen Herbst. Das EWZ reichte damals Strafanzeige ein mit der Begründung, dass der besetzte Gebäudekomplex eine versorgungsrelevante und kritische Infrastruktur der Stadt Zürich sei. Ausserdem sei die Sicherheit der Personen nicht gewährleistet. Mit einem Grossaufgebot räumte die Polizei später die Besetzung.

Am 8. November umstellen Polizisten das EWZ-Haus in Zürich-Wipkingen. Foto: Ev Manz

Laut «20 Minuten» plante die Post nach der Besetzung Anfang Juni, Strafanzeige einzureichen. Wie die Post und die Polizei dieses Mal reagieren werden, ist unklar.

tiw

Fehler gefunden?Jetzt melden.