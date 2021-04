Ohne öffentlichen Verkehr – Alten jammert nicht, sondern hilft sich selber Statt in ein Postauto steigen Passagiere in Alten bei Kleinandelfingen bald in Privatautos. Vier «Mitfahrbänkli» sollen die Bevölkerung mobiler machen. Markus Brupbacher

Blick von oben auf das Dorf Alten, das zur Gemeinde Kleinandelfingen gehört. Foto: Madeleine Schoder

Alten liegt schön, auf einer Art Felsvorsprung hoch über der Thur. Der Fels besteht aus Sand, der vor gut 20 Millionen Jahren in einem Meer abgelagert wurde, Schicht für Schicht. Am Südhang gibt es Rebberge, die Thurauen sind nah, und am Fuss von Alten führt eine Holzbrücke über die Thur.

Nur: Das Dorf Alten mit seinen rund 300 Einwohnern, das zur Gemeinde Kleinandelfingen gehört, hat keinen Anschluss an den öffentlichen Verkehr (ÖV). Um zu Fuss den drei Kilometer entfernten Bahnhof Andelfingen zu erreichen, sind 40 bis 50 Minuten nötig. Und bis zur Postautohaltestelle im Marthaler Dorfzentrum ist es etwa gleich weit, bis hoch zum Bahnhof sogar noch weiter.