Altersheime in Winterthur – Alters-Chef geht frühzeitig in Pension Markus Wittwer, der den Bereich Alter und Pflege bei der Stadt Winterthur leitet, hört Ende 2023 auf. Sozialvorsteher Nicolas Galladé (SP) stellt sich auf eine schwere Nachfolgesuche ein. Delia Bachmann

Nicolas Galladé (SP, links) muss eine Nachfolge für Markus Wittwer, seinen Spitzenbeamten fürs Alter, suchen. Archivfoto: Madeleine Schoder

Markus Wittwer leitet die fünf Altersheime und sechs Spitex der Stadt Winterthur. Mit 1200 Mitarbeitenden ist der Bereich Alter und Pflege die grösste Abteilung in der Stadtverwaltung. Am Dienstag kündigte Wittwer an, dass er per Ende 2023 mit 60 Jahren in Frühpension gehe. «Die herausfordernden, sehr arbeitsintensiven Jahre haben bei mir auch Spuren hinterlassen», schreibt er in der Mitarbeiterinfo. Er wolle wieder mehr Zeit für sich und die Familie haben.