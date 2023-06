Illnau-Effretikon – Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen schreibt schwarze Zahlen Anpassung des Leistungskatalogs führt zu unerwarteten Mehrerträgen. Almut Berger

Das Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen in Effretikon schliesst die Jahresrechnung 2022 mit einem Ertragsüberschuss von rund 620'000 Franken ab. Dies sind 1,14 Millionen Franken besser als budgetiert. Der Hauptgrund für die Abweichung liege in der Anpassung des Leistungskatalogs durch den Zürcher Regierungsrat, wie der Stadtrat in einer Mitteilung schreibt. Dies habe zu Mehrerträgen von insgesamt 1,50 Millionen Franken geführt. Das Eigenkapital erhöhte sich von 3,8 auf 4,4 Millionen Franken.

Nachdem im Vorjahr noch ein Verlust von 1,55 Millionen Franken verbucht werden musste, sei der Ertragsüberschuss zwar «erfreulich». Es sei jedoch schwer zu beurteilen, wie lange der Effekt durch die Umstellung auf den Leistungskatalog wirksam bleibe. Das Erzielen von ausgeglichenen finanziellen Ergebnissen bleibe eine «herausfordernde Aufgabe».

