Gemeindeversammlung Seuzach – Altersarmut, Sonderschule und Pflege lassen Ausgaben explodieren Für das Budget 2019 schreckte der Gemeinderat noch vor einer Steuererhöhung zurück. Die exorbitanten Kosten für Soziales, Gesundheit und Bildung könnten das ändern. Dagmar Appelt

Die Gemeinde Seuzach kämpft gegen steigende Kosten. Allein im Pflegebereich sind diese gegenüber dem Budget um über 20 Prozent gewachsen. Foto: Madeleine Schoder

Die Gemeindeversammlung in Seuzach verzeichnete am Montagabend einen «Minusrekord», wie Gemeindepräsidentin Katharina Weibel (FDP) sagte. Sie bezog sich dabei auf die Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die zur Versammlung erschienen sind. Lediglich 56 Stimmberechtigte wurden gezählt. Mit Schutzmaske und in gebührenden Abständen verteilten sie sich im Publikum. Üblicherweise nehmen in Seuzach 100 und mehr Stimmberechtigte an einer Gemeindeversammlung teil.