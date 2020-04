Besuchsverbote in Winterthur – Altersheim lässt Studenten rein Das Seniorenzentrum Wiesengrund ist mit aktuell fünf Covid-19-Fällen das am zweitstärksten betroffene Altersheim der Stadt. Trotzdem lockerte es das Besuchsverbot für Studierende, die den Bewohnern nun Videoanrufe einrichten. Delia Bachmann

Das Seniorenzentrum Wiesengrund an der Wülflingerstrasse in Winterthur lockert das Besuchsverbot, um virtuelle Besuche zu ermöglichen. Bild: Madeleine Schoder

Wegen des Coronavirus gilt in den städtischen Altersheimen ein strenges Schutzregime mit Besuchsverbot, Ausgehverbot, Sicherheitsleuten, GPS-Uhren und Co. Notwendig sind die harten Massnahmen, weil die Bewohner allein schon aufgrund ihres hohen Alters einem besonderen Risiko ausgesetzt sind. Häufig kommen noch Vorerkrankungen hinzu. Auch auf der Website des Seniorenzentrums Wiesengrund heisst es: «Unser Haus ist für sämtliche Besuche gesperrt», wobei auf die Weisung der Gesundheitsdirektion verwiesen wird. Umso erstaunlicher ist das Mail, das dem «Landboten» vorliegt, in dem das Heim «dringend» Hilfe sucht.