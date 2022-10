Fachjury überzeugt – Alterswohnungen in Brütten gewinnen Zürcher Architekturpreis Aus 124 Projekten wählte eine Fachjury drei aus, die sie mit dem Architekturpreis auszeichnete. Die Alterswohnungen in Brütten wirkten freundlich und leicht, befand sie. Nicole Döbeli

Rechts das Gebäude mit sechs Alterswohnungen, welches die Jury bei einem Augenschein überzeugte. Foto: Marc Dahinden

Das neue Zentrum Brütten gewinnt mit seinen Alterswohnungen und der Einbettung in die Allmend den Zürcher Architekturpreis. Aus 124 eingereichten Arbeiten wurden sechzehn nominiert, aus welchen eine Fachjury drei Projekte auswählte, denen sie am Donnerstagabend die Auszeichnung verlieh. Neben dem Zentrum Brütten gewannen das Zollhaus in Zürich und die Wohnsiedlung Kuppe in Trift Horgen.