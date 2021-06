Tribüne «Lomo» – Altes Programm Beim Installieren neuer Computerprogramme fragt sich der «Landbote»-Kolumnist, ob er selbst ebenfalls ein Mental-Update braucht. Johannes Binotto

Ich hab mir einen neuen Computer gekauft und bin nun daran, ihn mit all den Programmen zu bestücken, die ich zum Arbeiten brauche. Dabei gibt es dann natürlich auch Software, die auf meiner neuen Maschine nicht mehr läuft, weil sie heillos veraltet ist.

Dabei fällt mir auf, dass das bei mir selbst ganz anders ist: So laufen nämlich in meiner Hirnmaschine noch Programme, die eigentlich schon seit Jahrzehnten nicht mehr aktualisiert worden sind. Zum Beispiel in der Badi, wenn ich da den Sprungturm sehe, dann startet bei mir unweigerlich das alte Arschbomben-und-mit-möglichst-lautem-Johlen-vom-Sprungbrett-purzeln-Programm, das sich bei mir irgendwann mal im Alter von neun Jahren installiert hat.

«Ich nehme an, dass dieses Programm damals noch einen gewissen sozialen, möglicherweise gar evolutionären Vorteil hatte.»

Ich nehme an, dass das damals noch einen gewissen sozialen, möglicherweise gar evolutionären Vorteil hatte, da man mit besonders guten Faxen auf dem Drei-Meter-Brett nicht nur die anderen Jungs, sondern vor allem auch die Mädchen aus der Schulklasse beeindrucken konnte (zumindest glaubte ich das). Doch im Gegensatz dazu wirkt ähnliches Verhalten bei dem Mittvierziger, der ich unterdessen bin, wohl nicht mehr ganz so beeindruckend, sondern eher irritierend.

So jedenfalls deute ich den Gesichtsausdruck jener Grossmutter, die am Sonntag in der Badi eigentlich nur ihrem Enkel beim zaghaften Versuch eines Köpflers zuschauen wollte und dann auch noch Zeugin wurde, wie ich mit grossem Judihui und Überschlag so ins Becken klatschte, dass das Wasser bis zum Stuhl des Bademeisters spritzte. «Wie kann man nur so albern und dabei so chiropraktisch fahrlässig sein» schien ihr Blick unter der gerunzelten Stirn zu fragen, als ich wieder auftauchte.

Prompt kam ich mir wieder wie jener Lausbub vor, mit dem die Mütter ihre Kinder nicht spielen lassen, weil sie nur immer dumme Ideen im Kopf hätten. Ich fühlte mich richtig jung. So lange jedenfalls, bis ich bemerkte, dass mit dem Alter auch die Körperfläche meines Bauches so gewachsen ist, dass ein Ränzler auf denselben exponentiell schmerzhafter ist als noch vor 33 Jahren.

Vielleicht sollte ich doch mal ein Mental-Update meines Sprungturmverhaltens vornehmen. Aber ich weiss, dass solche Vorsätze nur so lange halten, bis ich meinen roten Bauch aus dem Becken gehievt und den Sprungturm wieder im Blickfeld hab. Spätestens dann läuft das alte Programm wieder an. Ganz automatisch und mit schmerzhaften Folgen.

