Schule in Winterthur – Altwegg stellt sein Departement neu auf Der Schulstadtrat ist seit dem Sommer auch Präsident der zentralisierten Schulpflege. Um sich zu entlasten, baute er die Schulverwaltung um. Das ging nicht ohne Misstöne über die Bühne. Delia Bachmann

Neu präsidiert Jürg Altwegg (Grüne) auch die zentralisierte Schulpflege. Um sich zu entlasten, mischte der Schulstadtrat die Verwaltung neu. Archivfoto: Marc Dahinden

Im Superblock haben die Winterthurer Schulen ihr Hauptquartier. Hier werden neue Schulhäuser geplant oder Tablets für den Unterricht beschafft. In den Büros arbeiten Fachleute, welche die Betreuung der Schulkinder über Mittag organisieren oder die Schulen bei der Integration von Sonderschülern beraten. Alles in allem arbeiten 1674 Mitarbeitende in der Schulverwaltung. Diese hat eine Reorganisation hinter sich, die von der Öffentlichkeit praktisch unbemerkt blieb, und ist mit einer neuen Struktur ins aktuelle Schuljahr gestartet.