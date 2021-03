Stadtratswahl in Winterthur – Altwegg will noch nicht weg Stadtrat Jürg Altwegg tritt bei den Stadtratswahlen 2022 nochmals an. Es wäre seine zweite Amtszeit. Gregory von Ballmoos

Will weiterhin im Fokus stehen: Stadtrat Jürg Altwegg tritt im Februar 2022 nochmals an. Foto: Enzo Lopardo

Jürg Altwegg strebt eine dritte Amtszeit an. Der grüne Stadtrat wurde 2017 bei der Ersatzwahl für den Parteikollegen Martin Gfeller in die Exekutive gewählt. Gfeller musste im Zuge der «Wärmering-Affäre» zurücktreten. Bei der Gesamterneuerungswahl 2018 wurde Altwegg mit dem zweitbesten Resultat aller Stadträtinnen und Stadträte im Amt bestätigt.

Altwegg leitet seit 2017 das Schul- und Sportamt, dieses stand zuletzt gleich doppelt im Fokus. Einerseits wegen der Corona-Situation an den Schulen, zum anderen wegen des Umbaus der Schützenwiese. In einer Medienmitteilung heben die Grünen dann auch diese Punkte heraus. «Zahlreiche Sanierungen und Ausbauten von Schul- und Sportanlagen konnten umgesetzt werden», heisst es da etwa und: «Soweit dies im Einflussbereich des Departementsvorstehers lag, gelang es ihm auch bei der Corona-Pandemie, mit einer raschen und unbürokratischen Reaktion den Schulbetrieb so weit wie möglich weiterzuführen und die vorhandenen Mittel für Homeschooling bereitzustellen.»