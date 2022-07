Bundesfeier in Winterthur – Am 1. August gehört das Stadthaus der Verteidigungsministerin Mit Bundesrätin Viola Amherd haben die Organisatorinnen und Organisatoren der offiziellen Bundesfeier in Winterthur eine prominente Rednerin gewinnen können. David Herter

Viola Amherd, Departementschefin des Eidgenössischen Departementes für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport, ist Gast an der offiziellen Bundesfeier der Stadt Winterthur. Foto: Adrian Moser

Die Bundesfeierkommission Winterthur hat das Programm für die Feierlichkeiten am Montag, 1. August, bekannt gemacht. Die Festansprache wird demnach Bundesrätin Viola Amherd halten, im Rahmen des offiziellen Festaktes im Stadthaus, von 12 bis 13 Uhr.

Ob die Verteidigungsministerin schon am Stadtrundgang mit dem Thema «Aus dem Gestern wuchs das Heute» um 10 Uhr dabei sein wird, ist offen. Sicher ist, dass sich Interessierte für den Rundgang anmelden müssen und dass es nach der Ansprache einen Apéro geben wird, am Stadthausbrunnen.

Ansonsten ist das Programm für die Bundesfeiern in der Stadt ungefähr dasselbe wie in früheren Jahren. Auf dem Nordturm der Stadtkirche lassen um 9.30 Uhr Bläser der Brass Band Winterthur ihre Posaunen schmettern und klingen.

Die Ortsvereine Oberwinterthur und Hegi feiern ab 18 Uhr gemeinsam beim Schloss Hegi. Hier wird gemäss der Mitteilung Stadtparlamentarier Daniel Oswald (SVP) als Redner erwartet. Für 20 Uhr sind die Böllerschüsse der Kadettenoffiziere angekündigt und für 22 Uhr ein Feuerwerk und ein Höhenfeuer.

Ein weitherum sichtbares Höhenfeuer wird es wie immer auch auf dem Sessel in Seen geben, aber kein offizielles Feuerwerk. Auf dem Festplatz Iberg hält ab 20 Uhr Stadtparlamentarierin Renate Dürr (Grüne) die Rede zum Nationalfeiertag. Essen vom Take-away-Stand gibt es ab 18 Uhr.

Wülflingen findet am 1. August auf dem Taggenberg zusammen. Auf dem Grundstück eines Landwirts führt der Ortsverein Wülflingen ab 18 Uhr eine Festwirtschaft, als Festredner wurde Urs Glättli, GLP-Stadtparlamentarier und -Kantonsrat eingeladen. Nach seiner Rede um 20.55 Uhr wird ein Höhenfeuer entzündet und Feuerwerk in den Himmel geschickt.

Ohne Rede und Feuerwerk kommt man in Neuburg aus. Dort betreibt der Fassdaubenclub eine Festwirtschaft, und später am Abend wird es auch ein Höhenfeuer geben. Laut einer Mitteilung auf Facebook wird der Club auch das Rutschbahnfest wieder einmal durchführen, an den Wochenenden vom 30. Juli bis zum 1. August und am 6. und 7. August.

David Herter ist Nachrichtenchef Stadt und Region Winterthur. Er lernte Maschinenmechaniker und gründete einen Musikclub, ist Vater und trainiert junge Handballerinnen und Handballer. Seit 1999 arbeitet er als Redaktor und Journalist. 2007 schloss er die Ausbildung der Journalistenschule MAZ ab. Mehr Infos @d4vidherter

Fehler gefunden?Jetzt melden.