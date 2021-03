Die Gründung des FC Winter­thur – Am 18. April wurde der FC Winterthur gegründet 16 junge Männer fanden sich im April 1896 in Winterthur zusammen und gründeten den «Football-Club Excelsior Winter­thur». Viele von ihnen studierten am Technikum. Kai Jerzö

Eines der ersten Spiele des FC Excelsior Winterthur und eines der ersten Zürcher Derbys. 1897 spielte der FCW gegen den FCZ auf der Schützenwiese. Foto: FCW-Archiv

Am 18. April 1896, drei Tage nach dem Ende der ersten Olympischen Spiele in Athen, wurde in der Bierhalle Bavaria an der Wartstrasse 32 der FC Winterthur – allerdings noch unter dem Namen «Football-Club Excelsior Winterthur» – gegründet.

Bei der Namenswahl hatte man sich wohl am FC Excelsior Zürich orientiert – bei dem der gebürtige Winterthurer Hans Gamper Mitglied war, später Mitgründer des FC Zürich und Gründer des FC Barcelona.

Bei der ersten Sitzung waren laut Protokoll 16 junge Männer anwesend. Darunter Paul Heubi aus Lausanne, Ernst Keller aus St. Fiden, Boris Livschütz und Lazar Tir aus Minsk, Karl Weidmann aus Zürich, Arthur Fink aus New York und Köpplin, der zum Gründungspräsidenten ernannt wurde.