Winterthurer Sportehrung – Am Abend vor dem Abflug an die WM lässt er sich feiern Der Snowboardcrosser Kalle Koblet ist in der Axa-Arena zum Winterthurer Sportler des Jahres gewählt worden. Schon am Tag danach reist er an die WM nach Georgien. Urs Stanger

Kalle Koblet (zusammen mit Moderatorin Regula Späni) bedankt sich für die Wahl zum Winterthurer Sportler des Jahres. Foto: Enzo Lopardo

Der Rahmen passte, die Stimmung ebenso, die «Spielfläche» der Axa-Arena war mit Bühne und Publikum gut gefüllt und alles lief so zügig wie wohl noch nie in der 39-jährigen Geschichte von Winterthurer Sportehrungen ab. Und dabei kamen, wie Sportstadtrat Jürg Altwegg in seiner Ansprache erwähnte, eine Rekordzahl von 26 Einzelsportlern und 268 Sportlerinnen in Teams in den Genuss, vom Stadtrat, dem Panathlon-Club und der Sportstiftung für ihre Leistungen im Jahr 2022 geehrt zu werden. Altwegg nannte sie «Botschafter für unsere Stadt» und «Motivatoren für uns alle.»

An der Sportehrung immer wieder gut vertreten ist die Leichtathletik-Vereinigung Winterthur. Foto: Enzo Lopardo

Moderatorin Regula Späni entlockte den Geehrten einiges über ihre Sportart. Beispielsweise: Dass man im Cheerleading schon ab 16 als Seniorin gilt. Dass Flagfootball «Fangis» für Erwachsene sei. Dass Pfadis U19-Handballer ihren Meistertitel ausgiebig und mit dem Segen der Eltern bei einem Spieler zu Hause gefeiert haben. Dass Rollstuhlsportler Marcel Bodenmann nächstens zur Curling-WM nach Kanada abfliegt. Oder dass ein Goalie im Wasserball physisch mindestens ebenso gefordert ist wie die Kollegschaft im Feld.

Höhepunkt dieses Events war wie immer die Wahl zum Sportler oder Sportlerin des Jahres. Das Publikum bestimmt, und weil die Stimmabgabe mittels QR-Code inzwischen in vernünftigster Frist erfolgen kann, gabs auch keinerlei Verzögerungen.

Am Ende stand Snowboardcrosser Kalle Koblet als würdiger Sieger fest. Der 25-Jährige aus Gotzenwil fuhr 2022 im Weltcup zweimal auf Rang 3, wurde Schweizer Meister und startete zum zweiten Mal in seiner Karriere an Olympischen Spielen. Den Blumenstrauss überreichte er seiner Freundin, den Check wird er, der nicht zu überbezahlten Profisportlern zählt, gut gebrauchen können.

Am Tag nach der Feier reist Koblet via Istanbul und Tiflis an die WM in Bakuriani (Georgien). In einer Woche tritt er dort zum WM-Rennen an – als neuer Winterthurer Sportler des Jahres mit zusätzlicher Motivation. Platz 2 belegte die Bogenschützin Renata Issler Fortin. Bronze ging an Vorjahressieger Simon Marquart, der 2022 als erster Schweizer BMX-Weltmeister wurde.

Mit viel Herzblut

Stadtpräsident Mike Künzle, Rahel Bachmann (Kulturprozent der Migros) und Marcel Ochsner, Präsident des Panathlon-Clubs Winterthur, ehren die Sportförderin Martina Krebs (Zweite von rechts). Foto: Enzo Lopardo

Zur Sportförderin des Jahres wurde Martina Krebs erkoren. Die 57-jährige Lehrerin aus Pfungen hilft seit 15 Jahren beim HC Rychenberg tatkräftig mit. An Heimspielen organisiert sie das Catering, sie war Kinder- und Jugendschutzbeauftragte sowie Vizepräsidentin des Unihockeyclubs, sie engagiert sich für die Unterbringung von Spielern aus dem Ausland, kocht für die NLA-Mannschaft, war im OK der WM 2022 und leistet vieles mehr. Sie freute sich sehr über die Auszeichnung und widmete sie umgehend «den ganz, ganz vielen Helferinnen und Helfern, die viel Herzblut investieren, damit Sportler ihrem Hobby nachgehen können».

Einer, der sich als Funktionär mit Leib und Seele für den Sport engagierte, war der im Dezember 90-jährig verstorbene René Meyer. Ihm, dem Gründungsmitglied des Panathlon-Clubs und Initianten dieser Sportehrung, gedachte die anwesende Winterthurer Sportwelt an diesem Abend mit einer Schweigeminute.

Auch ein bisschen Show gehört dazu: Der Rock’n’Roll-Club Damo bei seiner Vorführung. Foto: Enzo Lopardo

Winterthurer Sportehrung 2023 Infos einblenden Automobil

– Jasin Ferati

1. SM Porsche Sprint Challenge Suisse BMX

Powerbike Winterthur

– Simon Marquart

1. WM

– Filib Steiner

1. JSM Mountainbike

Radfahrerverein Stadt Winterthur

– Khalid Sidahmend

1. WM Team Relay Bogenschiessen

Bogenschützen Winterthur

– Renata Issler Fortin

1. WM Field Traditional Recurve

1. EM Indoor Traditional Recurve

1. SM Indoor Traditional Recurve

– Karin Kienast

2. EM Indoor Traditional Recurve

– Sandy Vogel

3. SM 30 m Traditional Recurve

3. EM Indoor Traditional Recurve

– Turshintugs Dandinsuren

2. SM 30 m Traditional Recurve

3. SM Field Barebow Herren Disc Golf

Disc Dimension Winterthur

– Natalie Holloköi

1. SM

– Stephan Müller

1. SM Ju-Jitsu

Judo- & Ju-Jitsu-Club Winterthur

– Nicolas Baez

3. WM Ju-Jitsu Fighting -85 kg

2. EM Ju-Jitsu Fighting -85 kg

1. SM Ju-Jitsu Fighting-85 kg

– Corina Amstutz

2. SM Ju-Jitsu Fighting -63 kg

2. SM Ju-Jitsu Duo System Leichtathletik

LV Winterthur

– Cornelia Halbheer

2. HSM 200 m

– Adrian Kübler

2. SHM Stabhochsprung

3. SM Stabhochsprung

– Angela Diggelmann

2. SM Hochsprung

2. JSM Hochsprung

– Urs Hutmacher

2. HSM Kugelstossen

– Selina Isler

1. JSM Kugelstossen

– Marco Niederhauser

3. SM Diskuswerfen Orientierungslauf

OL-Club Winterthur

– Simon Hellmüller

3. WM Bike-OL Staffel

1. EM Bike OL Langdistanz

1. SM Bike-OL Lang und Mittel Rollkunstlauf

Winterthurer Rollsport-Club

– Alina Erb

1. JSM Pflicht

1. JSM Kür Rollstuhlsport

Rollstuhlclub Winterthur Schaffhausen

– Marcel Bodenmann

3. SM Rollstuhl-Curling Schach

Schachgesellschaft Winterthur

– Gabriel Gähwiler

1. SM Blitzschach

1. SM Rapidschach

– Lena Georgescu

1. SM Turnierschach Schiessen

Standschützen Oberwinterthur

– Christof Carigiet

2. SM Sturmgewehr 90 2-Stellungen Skicross

Swiss Ski

– Saskja Lack

2. SM Snowboardcross

Swiss Ski

– Kalle Koblet

1. SM

3. WC Reiteralm und Cervinia Beachsoccer

Winti Panthers

3. Schweizer Cup Bogenschiessen

Bogenschützen Winterthur

1. SM Out 30 m Traditional Recurve

2. SM Outdoor 50 m Barebow

3. SM Field Team Trad Recurve

2. EM Indoor Traditional Recurve Cheerleading

AFC Winterthur Warriors

1. JSM Junior All Girl Cheer

2. JSM All Girl Groupstunt

1. SM Senior All Girl Groupstunt

2. SM Senior All Girl Cheer

2. EM Senior All Girl Cheer Faustball

TV Töss

3. JSM U18 Juniorinnen Flag Football

AFC Winterthur Warriors

1. SM Flag Football Women Handball

Pfadi Winterthur

2. SM Nationalliga A

2. Schweizer Cup

1. SM U19 Elite Leichtathletik

LV Winterthur

2. SVM Juniorinnen

1. SM Team 800 m

2. SM Staffel Américaine Radball

RMV Pfungen

– Severin Waibel/Benjamin Waibel

3. WM

3. EM

1. SM Rock’n’Roll

Rock’n’-Roll-Club Damo Winterthur

– Susanne Hasenfratz/Roland Hasenfratz

2. SM Boogie-Woogie Seniors

– Patrick Bodmer/Alea Gheza

2. SM Rock’n’Roll MainClass Contact Schach

Schachgesellschaft Winterthur

3. SM Turnierschach Gruppe Schiessen

Standschützen Oberwinterthur

1. SM Sektion 300 m

2. SM Gruppe 300 m Turnen

Stadtturnverein Winterthur Trampolin

– Ladina Stucki/Floris Stucki

1. JSM Synchron Elite U15

TV Neue Sektion Winterthur

– Lara Aeberhard/Aisha Baholul

1. SM Damenpaar Meisterklasse

– Noemi Barwisch/Lynn Furter

2. JSM Damenpaar Juniorinnen

Akrobatik- und Geräteriege Winterthur

– Ariane Fröhlich/Shanna Fröhlich/Mia Hodel

1. SM Mehrkampf Damen Gruppe Unihockey

HC Rychenberg

2. Schweizer Cup

2. SM U21

Red Ants Rychenberg

3. SM NLA Wasserball

Schwimmclub Winterthur Wasserball

2. JSM U20 Juniorinnen Wildcard des Panathlon-Clubs:

Fussball

FC Winterthur

Aufstieg Super League Abkürzungen:

CWM CISM-Weltmeisterschaften

EG European Games

EM Europameisterschaften

EMB Europameisterschaften Behindertensport

HSM Hallen-Schweizer-Meisterschaften

JEM Junioren-Europameisterschaften

JHSM Junioren-Hallen-Schweizer-Meisterschaften

JSM Junioren-Schweizer-Meisterschaften

JSMB Junioren-Schweizer-Meisterschaften Behindertensport

JWM Junioren-Weltmeisterschaften

KSM Kurzbahn-Schweizer-Meisterschaften

LSM Langbahn-Schweizer-Meisterschaften

PEM Paralympic Europameisterschaften

SM Schweizer Meisterschaften

SMB Schweizer Meisterschaften Behindertensport

SMM Mannschafts-Schweizer-Meisterschaften

WC Weltcup

WM Weltmeisterschaften

YOG Youth Olympic Games

Urs Stanger ist Leiter der Sportredaktion der Zürcher Regionalzeitungen. Seit der zweitletzten Nationalliga-A-Saison des FC Winterthur arbeitet er im Journalismus. Mehr Infos

