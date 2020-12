Angerichtet: Essen testen – Am Ahorn führt kein Weg vorbei Wie sich ein Hauch Kanada anfühlt, lässt sich im Frohsinn in Elsau erleben. Es ist keine schlechte Erfahrung. Urs Stanger

Diese Spareribs verdienen den Titel «Hausspezialität». Foto: Urs Stanger

Irgendwie seit Menschengedenken steht in Elsau der Frohsinn, was äusserlich nicht spurlos an ihm vorbei gegangen ist. Über all die Jahre haben die Wirte dem Inneren ihren eigenen Touch verliehen. Seit März 2019 machen das Patrick und Roger, ein Kanadier und ein Schweizer, die zuvor den Frohsinn Stadel führten. «Bei uns finden Sie gute Schweizer und kanadische Küche mit dem passenden Glas Wein und Gastlichkeit.» Der Slogan trifft die Sache auf den Punkt.

Dem Innenleben sind die Jahre weniger anzumerken. Die Einrichtung ist authentisch, sauber und gepflegt, jetzt zur Weihnachtszeit mit einer Prise Glitter garniert. An diesem Donnerstagabend sind die wenigen Tische alle besetzt. Die Ambiance kommt sehr sympathisch herüber. Roger, der Chef im Service, lässt keinen Zweifel aufkommen, dass man hier willkommen ist, und Patrick, der Mann in der Küche, scheint sein Handwerk ebenfalls zu verstehen.

Vom Salat mit Ahorn-Dressing bleiben am Ende keine Spuren mehr im Teller. Foto: Urs Stanger

Wie sonst lässt es sich erklären, dass vom Ahorn-Dressing zum grünen Salat (7.-), der eher ein gemischter ist, kein Tropfen mehr im Teller liegen bleibt? Auch die Tagessuppe (7.-), mit Tomaten und Parmesan, bietet einen schönen Einstieg. Der Rinds-Hamburger mit pikanter Haussauce (28.-) verdient eine 5,5. Die Pommes sind hervorragend gewürzt und mit dem richtigen Biss. Leider fehlt dazu eine selbstgemachte Dip. Die letzten Spareribs gabs im fernen Jackson Hole vor dem Rodeo. Diese hier übertreffen sie: Die Elsauer Spareribs vom Schwein an Ahorn-Barbeque-Sauce (38.-) laufen auf der Speisekarte des Frohsinns nicht zu Unrecht unter «Hausspezialität», ausgesprochen delikat und umwerfend zart. Die Portionen sind weder zu knapp noch zu üppig. Die Weinkarte bietet geschmeidige Entdeckungen wie den Sangiovese Appassimento der Tenuta Santodeno. Ein geteiltes Pouding Chômeur - mit Ahorn-Sirup natürlich - und Caramelglacé (11.-) runden ideal ab.

Ahorn Nummer 3: Pouding Chômeur mit Caramelglacé, zu verlockend, um auf ein Foto zu warten. Foto: Urs Stanger

Unser Fazit zu Gaststube, Getränkekarte und Küche: Hier liesse sich, um in kanadischen Dimensionen zu sprechen, locker ein paar Stunden lang ein Schneesturm im tiefsten Yukon aushalten. Man kommt auf den Ahorn-Geschmack. Das einzige wirkliche gravierende Manko: In der Zeitungsablage fehlte der «Landbote».