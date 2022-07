Pfadi aus Winterthur im Bundeslager – Am «Bulavard» treffen sich Freunde und Fremde Wenn das Wetter dem Lagerprogramm einen Strich durch die Rechnung macht, muss rasch eine Alternative her. Daran mangelt es im Bula zum Glück nicht. Kaspar Keller

Der Lager-Boulevard, Bulavard genannt, ist das Herz des Lagergeländes. Foto: Captcha

Das Bundeslager bietet eine wunderschöne Vielfalt von Ausflügen und Erlebnissen. Sie können im Vorfeld gebucht und unkompliziert ohne grossen Planungsaufwand durchgeführt werden. Vom Lagerrundgang über eine mehrtägige Wanderung bis zum Besuch einer Gletschergrotte ist alles dabei.

Lagertagebuch aus dem Bula, Folge 3 Infos einblenden Über 30’000 Pfadis sind für zwei Wochen im Bundeslager Mova im Goms. Jeden Tag berichten Teilnehmende aus Winterthur und Umgebung, wie sie das grösste Jugendlager der Schweizer Geschichte erleben. Bereits erschienen:

Folge 1: Nervosität und Staunen beim Einzug ins Bula

Folge 2: Als Rover wird mit angepackt

Nur manchmal macht die Witterung auch den sorgfältigst geplanten Aktivitäten einen Strich durch die Rechnung. Dann kann man beim Ausflugszelt, ebenso unkompliziert und aufwandslos, erfahren, dass der Ausflug nicht stattfinden kann.

Gern würde ich also von einem spektakulären Ausflug in die Walliser Alpen berichten – aber nun muss ein Alternativprogramm her. Was also tun, wenn plötzlich sechs Stunden Programmzeit frei sind? Natürlich, man begibt sich ins Herz des Lagers, an den clever benannten Bulavard, der den Tag durch vor Leben nur so strotzt.

Ob ein selbst gebauter Escape-Room oder eine Funkstation mit Kontakt zur ISS – alles ist dabei.

Von unserem Lagerplatz dauert der Weg zwar schon fast eine halbe Stunde, aber beschäftigen kann man sich dort dafür umso länger. Überall gibt es etwas zu erleben – an den meisten Orten sogar ohne Voranmeldung. Ob ein selbst gebauter Escape-Room, eine Carrera-Bahn, ein Postauto-Simulator, ein kleines Holzkino oder eine Funkstation mit Kontakt zur ISS – alles ist dabei.

Neue Bekanntschaften

Alle paar Meter wird man dabei angesprochen, zur Teilnahme an einem Wettbewerb oder einem Unihockey-Turnier einer anderen Pfadi eingeladen. Jede Begegnung birgt die Chance auf ein neues Kennenlernen und ein spannendes Gespräch – alles dank dem einen grossen, gemeinsamen Nenner, der Pfadi.

Man vertraut sich und kennt sich, und wenn man sich noch nicht kennt, lernt man sich genau dort kennen. Am Bulavard gehen Helfer und Helferinnen ihren Aufgaben nach, die Küchenteams holen die Essensrationen ab, Besuchende werden herumgeführt, und Einheiten wie wir kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus. So eine Gletschergrotte ist bestimmt spektakulär und interessant. Aber dieses Zusammensein, das Gemeinschaftsgefühl, die Vielfalt an Aktivitäten – das ist Pfadi.

Kaspar Keller v/o Mjuk, Pfadi Waldmann

Fehler gefunden?Jetzt melden.