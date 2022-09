Interview mit Parfüm-Legende – «Am Ende geht es nur um Sex» Sage mir, wie du riechst und ich sage dir, wer du bist. Der legendäre Parfüm-Entrepreneur Frédéric Malle hat eine feine Nase für die Sehnsüchte der Menschen. Ulf Lippitz (Das Magazin)

«Wir benutzen Parfüm, damit wir eine bessere Version unserer Selbst werden.» Frédéric Malle in seinem Geschäft in New York City. Foto: Vincent Tullo

Frédéric Malle ist der Schrecken der Parfümindustrie. Bevor er im Jahr 2000 seine Editions de Parfums gründete, dominierten Kosmetik- und Modekonzerne die Branche, diktierten Marktforschungen die Herstellung, und kreierten Labore Düfte am Fliessband. Das Handwerk des Parfümeurs schien auszusterben.



Malle setzte dagegen. Er arbeitete mit den besten Parfümeurinnen und Parfümeuren der Welt zusammen, schuf in enger Zusammenarbeit mit ihnen neue Parfüms, ohne lästige Vorgaben wie Abgabetermine und Budgets. Wie ein Lektor alter Schule seine Schriftsteller anspornte, behandelte Malle seine Duftkreateure – deshalb der Verlagsbezug im Firmennamen. Er gab ihnen eine Plattform, die ihnen die Industrie verweigerte. Mit grossem Erfolg. Bis heute verkauft er die vergleichsweise wenigen entstandenen Düfte (dreissig in 22 Jahren) zu ordentlichen Preisen. Manche in eigenen Boutiquen an exklusiven Adressen in Paris, New York oder Mailand, andere in Luxuswarenhäusern wie in der Schweiz beim Globus. Malle hat das Nischenparfüm erfunden, ein Konzept, das kleine Manufakturen inzwischen weltweit kopieren.



Das geschieht alles ohne Werbung, ohne Prominente als Testimonials – ein erfolgreiches und diskretes Geschäftsmodell. Wie die Kreise, aus denen der soeben sechzig gewordene Pariser mit Wohnsitz New York stammt. «Gäbe es eine Duftdynastie, hätte Malle einen Adelstitel», schrieb die «New York Times» einmal über ihn. Sein Grossvater war Parfümhersteller für Christian Dior, seine Mutter arbeitete lange in deren Duftabteilung. Frédéric Malle erriecht die Welt. Im Zoom-Gespräch erklärt er, welche Pein das manchmal birgt.