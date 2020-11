Pfadi bleibt auf Kurs – Am Ende schaut wieder ein Kantersieg heraus Innerhalb von drei Tagen hat Pfadi Winterthur den TV Endingen zum zweiten Mal deklassiert. Zunächst sah es nicht danach aus. Urs Stanger

In den zwei Spielen gegen seinen Stammclub Endingen erzielte Pfadis Marvin Lier je neun Tore. Deuring Photography

Vier Punkte durften erwartet werden, vier Punkte wurden es. Die Winterthurer haben gegen den TV Endingen ihre Pflicht erfüllt und den potenziellen Anwärter für den Abstiegskampf zweimal besiegt. Zweimal deutlich: Zuerst am Mittwoch im Heimspiel mit 19 Toren Differenz, nun am Samstag in Siggenthal mit zehn Treffern Unterschied.

Eine Halbzeit lang sah es nicht nach dem zweiten Kantersieg aus. Pfadi hatte, anders als noch am Mittwoch, den Gegner nicht richtig im Griff, die Abwehr gönnte vor allem den Aufbauern etwas gar viel Raum. 13 Tore erzielten die Endinger bis zur Pause. Das war nur eines weniger als drei Tage zuvor im gesamten Match…