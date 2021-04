Bezirksgericht Andelfingen – Am Ende überwog das Fischerlatein Er habe mit einem Lebendköder geangelt, lautete die Anklage. Stimme nicht, die Zeugen lögen, der Polizist lüge und der Gutachter habe seine Arbeit nicht richtig gemacht, sagte der Beschuldigte. Eva Wanner

Ein 39-Jähriger stand vor Gericht, weil er mit einem lebendigen Fisch geangelt haben soll. Symbolfoto: Nathalie Guinand

Fischern wird gerne nachgesagt, dass sie es mit der Wahrheit um ihre Fänge nicht immer so genau nehmen. Wer wie viel Fischerlatein von sich gegeben hat im Fall, der am Mittwochmorgen am Bezirksgericht Andelfingen verhandelt wurde, konnte auch das Gericht nicht abschliessend klären. Weil aber zu viele Zweifel bestehen, wurde der Beschuldigte freigesprochen.

Laut Anklageschrift hatte der 39-Jährige mit einem lebendigen Köderfisch geangelt und sich so der Tierquälerei schuldig gemacht. Gegen diesen Vorwurf wehrte er sich erfolgreich – und damit auch gegen die 3000 Franken Busse sowie die Geldstrafe von 12’000 Franken bedingt auf zwei Jahre.