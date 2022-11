Freiwillige in Winterthur – Am Förderband der Gemüseretter In der Grüze rüsten und retten Freiwillige unverkäufliches Gemüse und Obst für Tischlein deck dich. Der Verein sucht noch weitere Hände, die nicht jedes Rüebli dreimal umdrehen. Delia Bachmann

Irene Bisquolm, hier bei der Gemüse-Triage, hilft als Freiwillige in der Rüsterei von Tischlein deck dich. Foto: Roger Hofstetter

Allein in Winterthur gibt es etwa tausend bedürftige Menschen mit einer Tischlein-deck-dich-Karte. Damit können sie an einer von vier Abgabestellen in der Stadt gerettete Lebensmittel beziehen. Dazu gehören die reformierten Kirchgemeindehäuser in Veltheim und Wülflingen, die Chile Grüze sowie das Zentrum der Heilsarmee an der St.-Georgen-Strasse. Der Verein versorgt in der Schweiz und Liechtenstein über 21’000 Personen pro Woche mit Esswaren, die er bei rund tausend Partnern abholt. Vor der Abgabe sichtet vor Ort jemand die Kisten und entscheidet etwa, dass jeder Person fünf Orangen zustehen: «Man darf darauf verzichten, mehr nehmen aber nicht», erklärt Ute Munz das System.