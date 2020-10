5G-Mobilfunkantenne in Henggart – Am gleichen Standort schon zum dritten Mal die Zähne ausgebissen Im Jahr 2010 versuchte es der Mobilfunkanbieter Orange, danach zwei Mal Sunrise: Der Bau einer Antenne an der Henggarter Seewadelstrasse ist nun schon drei Mal gescheitert. Markus Brupbacher

Blick auf das Gebäude an der Seewadelstrasse 22 in Henggart, wo Sunrise eine 5G-Mobilfunkantenne errichten wollte. Foto: Enzo Lopardo

Vor rund zehn Jahren versuchte der Mobilfunkanbieter Orange (heute Salt), an der Seewadelstrasse 22 in Henggart eine Antenne zu bauen, und scheiterte. Am gleichen Ort nahm Sunrise 2014 den ersten Anlauf – umsonst. Letztes Jahr probierte es dasselbe Unternehmen erneut. Und wieder gab es Widerstand seitens des Henggarter Gemeinderates und aus der Bevölkerung.