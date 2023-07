Ferienverkehr auf der A2 – Am Gotthard staut sich der Verkehr in beide Richtungen Zehn Kilometer Stau gab es Richtung Süden bereits um 6.30 Uhr. Aber auch am Mittag sah es nicht besser aus.

Das «Chileli von Wassen» und die Blechlawine: Der Ferienreiseverkehr staut sich vor dem Gotthard-Tunnel in Richtung Süden Foto: Keystone

Am Gotthard ist es am Samstagmittag sowohl vor dem Nord- als auch vor dem Südportal zu Staus gekommen. Vor dem Nordportal in Richtung Süden erreichte die Autokolonne erneut eine Länge von 10 Kilometern, wie der Touring Club Schweiz (TCS) mitteilte.

Reisende mussten mit einem Zeitverlust von bis zu einer Stunde und 30 Minuten rechnen. Schon am frühen Morgen hatte der Stau am Nordportal eine Länge von zehn Kilometern erreicht. In der Folge reduzierte sich die Länge der Kolonne zwischenzeitlich auf fünf Kilometer.

Vor dem Südportal erreichte der Stau zwischen Quinto TI und Airolo TI vor dem Samstagmittag eine Länge von zwei Kilometern. Reisende mussten gemäss TCS mit einem Zeitverlust von bis zu 20 Minuten rechnen.

Der TCS rechnete im Juli insbesondere zwischen Freitag und Montag mit mehr Verkehr in Richtung Italien. Staus würden in diesen Tagen die Zehn-Kilometer-Marke jeweils problemlos übertreffen, teilte der TCS mit. Auch auf der A13, der San-Bernardino-Route, rechnete der Verkehrsdienst mit Staus.

SDA

