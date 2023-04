Starke Fallzunahme im 2022 – Am meisten Pendenzen: Staatsanwälte in der Region Winterthur sind am Anschlag Nirgends im Kanton ist der Pendenzenberg so gross wie bei der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland – und dies trotz zusätzlicher Stellen und der Hilfe aus anderen Amtsstellen. Was ist da los? Tanja Hudec

Sind mit der Bearbeitung von Strafverfahren im Verzug: Die Winterthurer Staatsanwälte, zuständig für die Bezirke. Bild: Enzo Lopardo

Sie ersticken gerade in Arbeit. Die Staatsanwälte der Region Winterthur/Unterland haben einen enormen Pendenzenberg zu beackern. Zwar sind alle Amtsstellen derzeit unter Druck: Die gesamte Staatsanwaltschaft Kanton Zürich verzeichnete 2022 die stärkste Zunahme an neu eingegangenen Fällen seit zehn Jahren, wie sie in ihrem Jahresrückblick schreibt. Keine andere Staatsanwaltschaft im Kanton hat aber derart viele offene Fälle wie Winterthur/Unterland.

Erstaunlich: Anteilsmässig nahmen die Falleingänge mit gut 11 Prozent zwar deutlich zu, aber immer noch weniger als beispielsweise in der Region Zürich/Limmat (17 Prozent) – dennoch wurde die Arbeitslast in Winterthur massiv höher. Auch die Zuweisung von zwei zusätzlichen Stellen brachte keine Entspannung. Die Situation spitzte sich dermassen zu, dass sich andere Staatsanwaltschaften ihrer Winterthurer Kollegen erbarmten und ihnen Hilfe anboten. So erklärte sich ausgerechnet Zürich-Limmat bereit, tageweise Verfahren zu übernehmen. Insgesamt 180 wurden nach Zürich umgeleitet.

Doch auch das reichte nicht aus. «Die weiter anhaltende sehr hohe Belastung», heisst es im Bericht, habe die Staatsanwaltschaften Zürich-Sihl und Zürich-Limmat Ende 2022 in «verdankenswerterweise zu einer zusätzlichen Unterstützungsaktion» veranlasst: Seit Anfang Jahr kümmern sich die beiden Staatsanwaltschaften um beinahe sämtliche Fälle mit Tatort Kloten. Was ist da los?

Passagieraufkommen verdoppelt sich

Auf Anfrage nennt Erich Wenzinger, Sprecher der Oberstaatsanwaltschaft, den Wegfall der pandemiebedingten Einschränkungen als Hauptursache für den starken Anstieg an Fällen. Im Vergleich zum Vorjahr hätten insbesondere Urkundendelikte, Gewaltdelikte sowie Verstösse gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz deutlich zugenommen.

Die ausserordentliche Situation bei der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland erklärt er auch mit dem Flughafen Zürich: «Dass das öffentliche Leben wieder voll Fahrt aufgenommen hat, zeigen die Passagierzahlen.»

Im Jahr 2022 sind 22,6 Millionen Passagiere am Flughafen Zürich gelandet oder abgeflogen. Im Vorjahresvergleich entspricht dies mehr als einer Verdoppelung. «Je höher das Passagieraufkommen am Flughafen Zürich, desto mehr Straftaten gibt es dort tendenziell.»

Schuld sind die aufwendigen Strafverfahren

Dies erklärt den enormen Pendenzenberg der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland aber noch nicht. Sind die Staatsanwälte dieser Amtsstelle vielleicht einfach faul? Oberstaatsanwaltschaft-Sprecher Wenzinger verneint. In den Jahren zuvor seien die Falleingänge leicht rückläufig gewesen, allerdings mengenmässig auf sehr hohem Niveau geblieben. Die Mitarbeitenden hätten «hervorragende Arbeit» geleistet und letztes Jahr deutlich mehr Verfahren abschliessen können als im Vorjahr. «Wegen der rekordhohen Eingangszahlen ist die Zahl der pendenten Verfahren jedoch nochmals angestiegen.»

Verzögernd und damit direkt auf die Zahl der Pendenzen wirke sich zudem die Tatsache aus, dass der Aufwand im Strafverfahren stetig zunehme. Wie lange Strafverfahren dauern – und damit wie viele Pendenzen es gibt – liege ferner nie allein in den Händen der Staatsanwaltschaft, verteidigt Wenzinger die Kollegen. Strafverfahren könnten sich auch in die Länge ziehen, weil Parteien von ihren Rechten Gebrauch machten, die sich verfahrensverzögernd auswirkten.

Zusätzliche Stellen bereits verteilt

Die Problematik der überlasteten Staatsanwälte in der Region Winterthur/Unterland ist nicht neu: Seit 2010 steigen die Eingänge der Strafverfahren dort überdurchschnittlich stark. Vor fünf Jahren wurden zwei extra zur Entlastung aller Staatsanwälte im Kanton geschaffene Jokerstellen direkt nach Winterthur verschoben. Bereits damals mussten die Amtsstellen von Zürich-Limmat und Sihl ihren Kollegen 250 Fälle abnehmen. Der leitende Staatsanwalt Rolf Jäger schlug Alarm: «Der Kanton schiebt alle Reserven, die er kann, nach Winterthur.» Doch auch wenn die Fallzahlen stagnierten, brauche es zusätzliche Stellen.

Ein weiterer Stellenausbau ist nun aber offenbar nicht mehr geplant. Wenzinger sagt, die Politik habe auf die steigende Arbeitsbelastung der Staatsanwaltschaften reagiert und tranchenweise einen Stellenausbau beschlossen. Dieser sei auch der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland zugutegekommen.

Ob die anderen Staatsanwaltschaften den Kollegen aus Winterthur/Unterland den Tatort Kloten auch in Zukunft abnehmen werden, ist derweil noch unklar. Wenzinger sagt, solange der Pilotbetrieb nicht ausgewertet sei, könne man keine Erkenntnisse vorwegnehmen.

