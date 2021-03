Weltfrauentag in Winterthur – Am Mittag schallten Forderungen durch die Stadt Radio Stadtfilter sendete am Montagmittag live vom Kirchplatz und rief dazu auf, in Kleingruppen die Stadt einzunehmen. Mehrere Dutzend Frauen folgten dem Ruf. Nina Thöny

Die Teilnehmenden besammelten sich in der Steinberggasse und verstreuten sich dann in der Altstadt. Foto: Madeleine Schoder

«Wir wollen kämpfen, nicht feiern!» schallt es am Montag kurz nach 12 Uhr durch die Altstadt von Winterthur. Radio Stadtfilter sendet seine Mittagssendung direkt vom Kirchplatz. In der Steinberggasse versammeln sich rund vierzig Frauen in Gruppen, um sich dann zu verteilen. Auch am Kirchplatz, im Graben und in der Obergasse sitzen und stehen sie und und drehen das Volumen der mitgebrachten Ghettoblaster und Radios auf. Die Frauen sind dem Aufruf von Stadtfilter gefolgt, am Weltfrauentag die Stadt einzunehmen, Präsenz zu markieren.

«Ein Grüppchen von hässigen FLINT-Personen» führt durch die Sendung. Die Abkürzung steht für Frauen, Lesben, Inter Menschen, Nichtbinäre Menschen und Trans Menschen. Dass im Februar alle auf 50 Jahre Frauenstimmrecht anstiessen, bezeichnet eine von ihnen als Hohn. Denn im internationalen Vergleich kriegten die Schweizer Frauen dieses Recht spät. Und sie nennt viele weitere Gründe, wieso Frauen gerade jetzt hinstehen müssten. Etwa, dass mit der Annahme des Burkaverbots und dem «Marsch fürs Läbe», der im letzten Jahr in Winterthur hätte stattfinden sollen, wieder vermehrt Angriffe auf die Selbstbestimmung der Frauen stattfänden.