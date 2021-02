Sirenentest in Winterthur – Am Mittwoch heult es auch in der Stadt Schweizweit werden die Sirenen getestet. Auch in Winterthur und Seuzach geht am Mittwochnachmittag der Alarm los. Till Hirsekorn

Allein im Kanton Zürich stehen rund 460 stationäre sowie 200 mobile Sirenen. Foto: Fabienne Andreoli

Alarm! Um 13.30 Uhr gehen am Mittwoch schweizweit die Sirenen los. Auch in Winterthur und in Seuzach startet testhalber der «allgemeine Alarm», der standardmässig eine Minute dauert.

Die Sirenen werden im Ernstfall ausgelöst, wenn eine Gefährdung für die Bevölkerung besteht. Dann ist man aufgefordert, für weitere Informationen und Anweisungen das Radio einzuschalten und die Nachbarschaft zu informieren. (hit)