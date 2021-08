Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + +

Neunutzung des Polizeigebäudes – Am Obertor soll doch eine Wellnessoase entstehen Die Stadt Winterthur legt den Gestaltungsplan für das alte Polizeigebäude vor. In der Badgasse sucht die Stadt einen Investor für eine Bäderlandschaft. Gregory von Ballmoos UPDATE FOLGT

Doch ein Hamam? Die Stadt Winterthur sucht einen Investor für eine Bäderlandschaft an der Badgasse. Foto: Marc Dahinden

Was wurde über die Zukunft des alten Polizeigebäudes spekuliert, gewünscht und geträumt? Ein Hamam war schnell weit oben auf vielen Wunschlisten, nun macht die Stadt ernst: An der Badgasse 6, auf der Rückseite des Polizeigebäudes, soll tatsächlich eine Wellnessoase entstehen. Die Stadt Winterthur sucht einen Investor für ein solches Projekt. Die alte Bade- und Waschanstalt ist im Inventar der Denkmalpflege, grössere bauliche Eingriffe sind also ausgeschlossen.

Die anderen fünf Liegenschaften, die momentan von der Polizei genutzt werden, sollen zu Wohnungen und Gewerbe werden, heisst es in einer Mitteilung der Stadt. Dabei sind die Möglichkeiten eingeschränkt. Die Häuser mit den Nummern 11 und 13 sind geschützt. Im Erdgeschoss sollen Läden einziehen, in den Obergeschossen sollen Wohnungen entstehen. Am Obertor 17, im «Haus zum Adler», sollen Büros entstehen.