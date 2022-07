Kultfilm «La piscine» – Am Pool mit Romy Schneider und Alain Delon Der Sommerfilm par excellence ist über 50 Jahre alt – aber prickelnd wie eh und je. Eine Arte-Dokumentation zeigt jetzt Hintergründe. Matthias Lerf

«Morgen mache ich ganz lang Siesta»: Romy Schneider und Alain Delon in «La piscine» aus dem Jahr 1969. Foto: Alamy

Wie geht Sommer? Romy Schneider liegt einen Tag lang an der Sonne in Südfrankreich. Der Pool ist blau, am Horizont glitzert das Meer. Dann dreht sie sich zu Alain Delon und sagt: «Morgen mache ich ganz lang Siesta.»