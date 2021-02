Telegram-Chat aus Winterthur – Am Stammtisch der Skeptiker Über einen Telegram-Chat tauschen sich die Corona-Skeptiker aus der Region über maskenfreien Unterricht aus und wappnen sich mit einem Lebensmitteldepot gegen die neue Weltordnung. Delia Bachmann , Mirko Plüss

Eine Installation eines Stammtisch-Mitglieds bei der Bushaltestelle Zeughaus von Anfang Januar. Foto: Screenshot

Sie verteilen Flyer in Briefkästen, sammeln Unterschriften, spazieren mit Fackeln durch die Altstadt oder schreiben Protestbriefe an Lehrer und Schulleiterinnen. Über die letzten Monate wurde die Szene der Corona-Skeptiker in Winterthur sichtbarer. Ihre wichtigste Echokammer bleibt aber der Telegram-Chat «Stammtisch Winterthur». Er zählt über 150 Mitglieder und scheint eine Art virtuelles Basislager zu sein.

Hier werden nicht nur Treffen und Verteilaktionen geplant, sondern auch Videos von prominenten Corona-Leugnern wie dem Vegan-Koch Attila Hildmann oder dem Querdenker-Arzt Bodo Schiffmann ausgetauscht. Verbreitet werden auch die bizarren Verschwörungstheorien der QAnon-Bewegung mit Ursprung in den USA. Etwa dass eine geheime Elite den Menschen mit der Corona-Impfung heimlich Mikrochips implantiert, um sie zu kontrollieren und die Weltherrschaft zu erlangen.