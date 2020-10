Kolumne Stadtverbesserer – Am Telefon mit Marvin, dem Roboter Der Kolumnist möchte lieber mit einem Menschen sprechen. Michael Graf

Wartet am anderen Ende ein Mensch oder ein Roboter? Altes Telefon auf der Klosterinsel Rheinau. Foto: Sophie Stieger

Neulich rief der Stadtverbesserer die Informatikhotline seines Konzerns an. Statt eines Menschen meldete sich eine Computerstimme: «Ich bin Marvin, der automatische Assistent. Bitte beschreibe dein Anliegen nach dem Ton auf Hochdeutsch.» Piep! Der Stadtverbesserer war so überrumpelt, dass er nicht einmal die Hälfte seines Anliegens gestammelt hatte, bevor es erneut piepte und Roboter Marvin sich bedankte und verabschiedete.

«Ich will mit einem Mensch reden, nicht mit einer Maschine», dachte der Stadtverbesserer wütend. Und erschrak. Das sagten doch sonst ältere Semester, die ihre Billette am Schalter kaufen und Rechnungen mit dem Postbüchlein zahlen statt am Handy. Der Stadtverbesser scannt seine Joghurts selbst – ist er trotzdem ein digitales Auslaufmodell? Verdachtsmomente sind da. Kürzlich hatte er im Burger King einen Bestellautomaten angeschrien, weil der ihm in drei Versuchen keinen veganen Whopper verkaufen wollte.

Trost spendet die Literatur. Namensgeber von Marvin ist der depressive Roboter aus der Romanreihe «Per Anhalter durch die Galaxis» von Douglas Adams. Marvins Tragik: Er hat die Rechenkapazität von 50’000 menschlichen Gehirnen und darf trotzdem nur banalste Hilfstätigkeiten ausführen. Immerhin: Wenn da am anderen Ende tatsächlich Marvin sässe, wäre er mindestens ebenso deprimiert von seinem Telefon-Job wie der menschliche Anrufer.