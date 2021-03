Komiker Charles Nguela – Am Weiher holt er Ideen Der Comedian Charles Nguela über die Krise, das Zürcher Publikum und Black Lives Matter. Lydia Lippuner

Der Komiker Charles Nguela hält sich gerne draussen auf, zum Beispiel am Franzosenweiher in Dietikon. Foto: Chris Iseli

«Den Abfall nehme ich später runter. Ich habe ja Zeit», sagt Charles Nguela vor dem Spaziergang durch den Wald und lacht. Der 31-jährige Stand-up-Comedian wohnt seit zwei Monaten mit seiner Freundin in einem Haus in Dietikon.

Im Erdgeschoss hat er einen Raum, in dem er an seinem neuen Programm tüftelt. «Ich brauche Ruhe in meinen vier Wänden, um zu schreiben», sagt Nguela. Wenn er redet, kommt seine quirlige Seite zum Vorschein. Seine Erzählungen bestehen aus einem lustigen Mix aus Anekdoten, politischen Ideen und alltäglichen Beobachtungen.

Halb lustig, halb politisch