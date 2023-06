Events und Konzerte in Zürich – Am Wochenende geht die Party los – und wohl auch ein Verkehrschaos Coldplay, Elton John, Caliente, Critical Mass: Ab Freitag dürfte es in Zürich stellenweise kaum ein Durchkommen geben. Die wichtigsten Infos, um nirgends stecken zu bleiben.

Wird am kommenden Wochenende auftreten: Chris Martin, der Sänger der britischen Band Coldplay – hier bei einem Konzert der Gruppe in Portugal während ihrer Tour «Music of the Spheres». Foto: Keystone

Es ist fast ein wenig so, als würde sich Zürich auf das Züri-Fäscht vom 7. bis 9. Juli einstimmen: Schon dieses Wochenende finden in der Stadt mehrere Grossveranstaltungen statt. Damit Sie rechtzeitig zu den Konzerten und Events gelangen – oder sie grossräumig umgehen können –, hier die wichtigsten Infos. Für alle Veranstaltungen gilt: Die Anreise in öffentlichen Verkehrsmitteln ist ratsam und dank Sonderzügen bequem möglich.

Elton John im Hallenstadion

Sir Elton John macht auf seiner «Farewell Yellow Brick Road»-Tour, die 2022 in Nordamerika begann und jetzt in Europa fortgesetzt wird, Halt in Zürich – und das sogar für zwei Konzerte am Samstag, 1. und Sonntag, 2. Juli im Hallenstadion in Oerlikon. Eigentlich waren die Auftritte bereits für 2021 geplant. Doch er musste die Tour wegen einer Verletzung verschieben. Am Samstag ist es endlich soweit.

Tritt zweimal im Hallenstadion auf: Elton John – hier bei einem Auftritt am Glastonbury Festival vom 25. Juni 2023. Foto: Keystone

Anreise mit ÖV : Das Hallenstadion liegt nur wenige Gehminuten vom Bahnhof Oerlikon entfernt, der mit diversen S-Bahnen erreicht werden kann. Mit den Trams der Linien 10 und 14 gelangt man von der Haltestelle Sternen Oerlikon zum Konzert, die Linie 11 verkehrt sogar bis vors Hallenstadion.

Anreise mit dem Auto: Das Parkhaus Messe Zürich liegt zwei Gehminuten vom Hallenstadion entfernt. Es verfügt über 2000 Parkplätze – an den Konzerten werden allerdings 15’000 Besuchende erwartet. Parkplätze sind also rar. Und da es sowohl vor als auch nach Grossevents im Hallenstadion zu Staus und längeren Wartezeiten kommen kann, sollte genügend Zeit eingerechnet werden.

Tipp: Kommen Sie ohne Gepäck. Gegenstände dürfen nicht ins Hallenstadion hineingenommen werden.

Coldplay im Letzigrund

Der Auftritt ihrer Tour «Music Of The Spheres» ist der erste der Briten in Zürich seit sechs Jahren. Die Tickets für die beiden Konzerte vom Samstag, 1. und Sonntag, 2. Juli im Letzigrund-Stadion waren innert Minuten weg – und das, obschon für die Konzerte je 48’000 Zuschauerinnen und Zuschauer Platz finden. Im Fall von Coldplay sind die ausverkauften Ränge sogar gut für die Umwelt, denn für jedes Ticket wird ein Baum gepflanzt. Die Band setzt auf ihrer Tour nämlich ganz auf Nachhaltigkeit, verwendet das weltweit erste tourfähige Batteriesystem und stellt für die Konzerte Solarpaneele und Windturbinen auf.

Geben zwei Gigs im Letzigrund: Coldplay mit Sänger Chris Martin (rechts) und Bassist Guy Berryman. Foto: Keystone

Anreise mit ÖV: So viel Engagement für die Umwelt sollte man mit einer Fahrt im Extrazug oder in einem der Regelzüge der SBB unterstützen und das Auto zu Hause lassen. Auch in Zürich selbst sind neben den regulären Linien vor und nach den Konzerten E-Trams als Shuttle zwischen Hauptbahnhof und Letzigrund unterwegs.

Anreise mit dem Auto: Da an diesem Wochenende gleich mehrere Anlässe stattfinden, dürfte sich der Verkehr auf den Autobahnzubringern Richtung Zürich stauen. Rund um das Stadion sind wegen des Konzerts einzelne Strassen gesperrt, oder der Verkehr wird umgeleitet; diverse Parkplätze werden aufgehoben. Parkhäuser und Parkplätze gibt es in der Nähe des Letzigrunds nur wenige, falsch parkierte Autos lässt die Polizei kostenpflichtig abschleppen. Kurz: Es ist ratsam, ohne Auto anzureisen.

Tipp: Lassen Sie Schirme, Taschen, Rucksäcke und grössere Gegenstände zu Hause. Sie sind im Letzigrund während der Konzerte nicht erlaubt, Schliessfächer gibt es nur wenige.

Caliente auf dem Kasernenareal

«Das grösste Latin-Festival in Europa», wie der Veranstalter das Caliente nennt, beginnt bereits am Freitag und dauert bis Sonntagmorgen um 2 Uhr. Während dieser Zeit wird das Kasernenareal zur Festzone. Zu den Gerichten aus lateinamerikanischen, karibischen und mediterranen Küchen, die an verschiedenen Food-Ständen verkauft werden, gibt es World Music mit Livekonzerten.

Lateinamerikanische Rhythmen und viel zu essen: Auf dem Kasernenareal im Kreis 4 findet ab Freitag das Caliente-Festival statt. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Anreise mit ÖV: Das Festgelände ist in wenigen Minuten zu Fuss vom Zürcher Hauptbahnhof zu erreichen. Auch per Bus (Linie 32, Helvetiaplatz) oder Tram (Haltestelle Kaserne) gelangt man rasch zum Caliente-Festival.

Anreise mit dem Auto: Parkplätze sind im Kreis 4 Mangelware, und nach Caipirinhas sollte man das Auto ohnehin stehen lassen. Also am besten erst gar nicht einsteigen.

Criticle Mass auf Zürichs Strassen

Wie immer am letzten Freitag eines Monats werden auch am 30. Juni Velofahrende zusammenkommen, um durch Zürichs Strassen zu fahren, um eine «kritische Masse» zu erreichen. Ziel des Anlasses ist es, dem motorisierten Verkehr durch die grosse Anzahl Teilnehmenden auf Augenhöhe zu begegnen. Wer zuvorderst fährt, bestimmt die Route. Daher wird es auch am Freitag nicht vorhersehbar sein, wo das spontane, grosse Verkehrsaufkommen von Velos zu erwarten ist – und wie viele Radfahrende dabei sein werden. Mitmachen kann nämlich jede und jeder.

Criticle Mass in Zürich: Hunderte Velofahrende pedalen am Freitag, 22. September 2022, durch die Strassen. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Anreise mit ÖV: Das ist in diesem Fall nicht nötig, denn die Anreise und die Teilnahme erfolgen per Fahrrad. Sobald am vereinbarten Treffpunkt, dem Bürkliplatz, eine «kritische Masse» an Velofahrenden erreicht ist, setzt sich der Tross in Bewegung.

Anreise mit dem Auto: Im Sinne der Sache wäre es nicht, und es gilt auch hier: Lassen Sie das Auto zu Hause, dann bleiben Sie garantiert nirgends stecken.

