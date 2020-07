Äss-Bar Winterthur – Am zweiten Tag schmecken die Wähen sogar besser Seit fünf Jahren gibt es die Äss-Bar an der Technikumstrasse. Das vielfältige Angebot stammt aus 15 regionalen Bäckereien. Christian Felix

Sie haben auch «Küsschen»: Filialleiterin Daniela Deguelle mit den Mitarbeiterinnen Susanne und Maria in der Äss-Bar an der Technikumstrasse. Foto: Madeleine Schoder

Man sagte oder sagt immer noch «Möcke». Alte Brotwürfel werden in Milch getaucht und aufgeweicht gegessen, denn: «Kein Brot ist hart.» Dieser doppelsinnige Spruch umschrieb bis weit ins 20. Jahrhundert die Mühsal des Daseins. Brot wegzuwerfen, ist noch heute für ältere Menschen eine Sünde, sogar im religiösen Sinn. Denn Brot gilt im Christentum als der Leib Jesu. Heute jedoch gehen in der Schweiz jährlich 2,8 Millionen Tonnen Lebensmittel verloren, davon 28 Prozent allein in Haushalten. Auch in Bäckereien wandern täglich Brote, Gipfel, Kuchen und belegte Brötchen bester Qualität in den Müll.