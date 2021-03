Über Nacht ein Weltstar der Poesie: Amanda Gorman bei Joe Bidens Amtsantritt am 20. Februar. Foto: Patrick Semansky (AP)

Übersetzen ist ein Handwerk, literarisches Übersetzen im besten Fall eine Kunst. Die Übersetzung einer schwarzen Lyrikerin aber ist ein Politikum, lernen wir gerade. Genauer: ein Identitätspolitikum.

Was ist geschehen? Die 23-jährige Amanda Gorman hat zur Inauguration des neuen US-Präsidenten Joe Biden ein Gedicht vorgetragen, das Millionen berührt und gerührt hat. Die junge Frau war über Nacht ein Weltstar – und sofort kommerziell interessant. Der bereits ikonische Text «The Hill We Climb» sollte schnellstmöglich verlegt werden, schon seine Ankündigung katapultierte das Buch an die Spitze der Charts.