Globales Klima in Gefahr – Amazonasgebiet wird zur Treibhausgas-Quelle Der grösste Regenwald der Erde verliert zunehmend seine Fähigkeit, CO₂ einzulagern. Neuen Berechnungen zufolge trägt er bereits zur Erwärmung der Welt bei. Droht das Naturwunder zu kippen und zur Savanne zu werden? Benjamin von Brackel

Das Abholzen bringt den Regenwald aus dem Gleichgewicht: Feuerwehrleute bekämpfen einen Waldbrand in der Region Chapada Diamantina. Foto: Mateus Morbeck (AFP)

Im Sommer 2019 versammelten sich mehr als 30 Wissenschaftler in einem Hotel in der brasilianischen Stadt Manaus, mitten im Amazonasregenwald. Auf Einladung der National Geographic Society sollten die Klimaforscher, Biologen und Biogeochemiker der Verwandlung des grössten Regenwalds der Erde auf den Grund gehen. «Wir wollten darüber diskutieren, was die Veränderungen antreibt und was das fürs weltweite Klima bedeutet», erzählt der Umweltwissenschaftler Kristofer Covey vom Skidmore College in Saratoga Springs im US-Bundesstaat New York, «und zwar aus allen möglichen Perspektiven.»



In den Jahren zuvor hatten Wissenschaftler immer eindringlicher davor gewarnt, dass der Amazonasregenwald schon bald in einen neuen Zustand kippen könnte. Abholzung, Feuer und Dürren würden das Waldsystem aus dem Lot bringen. Auch würde der Regenwald nach und nach seine Fähigkeit verlieren, CO₂ aus der Atmosphäre zu saugen.