Die weiteren Resultate im Überblick

Genf-Servette führt klar gegen Bern: Dank zwei Treffern von Fehr und einem von Riat dominiert der GCHC den SCB nach zwei Dritteln klar.

Ausgeglichenes Spiel in Lausanne: Nach dem frühen Gegentor kann der LHC im zweiten Drittel reagieren. Hudon macht nach 25 Minuten den Ausgleich für die Hausheren.

Fribourg führt in Langnau: Nach dem ausgeglichenen ersten Drittel bringt Walser den HCFG nach 25 Minuten in Führung. Fribourg kann den Vorsprung in die zweite Pause mitnehmen.