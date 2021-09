Die 3 Infos einblenden

Mathias Seger

Die zurückgetretene ZSC-Legende verlor am Freitag ihren Rekord mit 1167 NLA-Spielen an Beat «Bidu» Gerber. Seger nahm es sportlich und gratulierte dem SCB-Verteidiger via Videobotschaft auf Mysports.

Yannick Weber

Elf ZSC-Spieler haben klaren Anspruch auf einen Platz in einer der beiden Powerplay-Formationen, nur zehn kommen jeweils zum Zug. Gegen Genf hatte es Denis Hollenstein getroffen, nun gegen Ambri durfte Weber nicht in Überzahl ran.

Denis Malgin

Der Neuzuzug wirbelt wie kein anderer Zürcher, bringt deutlich am meisten Schussversuche an (7), erst der siebte führt zum Treffer.