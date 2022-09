Trophäenjagd im Wallis – Amerikaner werben mit Jagd-Safari in Zermatt Vor zwei Jahren verbot das Wallis die beliebte Trophäenjagd auf Steinböcke. Jetzt machen ausländische Anbieter wieder Werbung damit. Was läuft da? Cyrill Pinto

Mit diesem Foto wirbt eine amerikanische Jagd-Veranstalterin für die Steinbockjagd in der Schweiz – es sei schwierig, eine Lizenz zu erhalten, aber nicht unmöglich. Foto: PD

Das Foto auf der Seite GP-Hunts, einem amerikanischen Anbieter für Jagdreisen, zeigt ein Kunde mit seinem gerade erlegten kapitalen Steinbock. Das Bild könnte überall aufgenommen worden sein. Nur der Hintergrund lässt keine Zweifel aufkommen: Es sind die Berge Castor, Pollux und Breithorn zu erkennen, ganz rechts auf dem Bild auch das Klein Matterhorn. Das Werbefoto für die Steinbockjagd in der Schweiz wurde im Walliser Nobel-Ferienort Zermatt aufgenommen. Der Anbieter preist die Schweiz als «DAS Land an, wenn man an die europäischen Alpen denkt und wo der Alpensteinbock und die Gämse König sind». Weiter heisst es dort: «Die örtlichen Jagdführer kennen die Aufenthaltsorte der Tiere und führen ihre Jäger zu Trophäen, die sehr alt oder extrem gross sind.» Und: Die Jagd dauere in der Regel zwei Tage und erfolge zu Fuss auf der Pirsch.