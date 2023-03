Waffen für die Ukraine – Amherd steht im Bundesrat allein da Die ablehnende Haltung der Schweiz bei der Wiederausfuhr von Waffen in die Ukraine sei «nicht hilfreich», sagt Verteidigungsministerin Viola Amherd öffentlich. Und sieht sich nun mit Vorwürfen konfrontiert. Beni Gafner

Verteidigungsministerin Viola Amherd (Die Mitte) beantwortet am Montag Fragen im Nationalrat zur Wiederausfuhr von Kriegsmaterial, das in der Schweiz beschafft wurde. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Verstoss gegen das Kollegialitätsprinzip – mit diesem Vorwurf konfrontierte die SVP am Montagnachmittag Bundesrätin Viola Amherd in der Fragestunde des Nationalrats. Was war geschehen?