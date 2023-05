Unterschutzstellung / Vielzweckbauernhaus Sennhüttenstrasse 2, Henggart, Vers-Nr. 60, Kat.-Nr. 2063

Betrifft: 8444 Henggart

Angaben zur Meldung: Gestützt auf § 203 Abs. 1 lit. c in Verbindung mit § 205 PBG hat der Gemeinderat mit Beschluss vom 18. April 2023 das Vielzweckbauernhaus Vers.-Nr. 60, Kat. Nr. 2063, Sennhüttenstrasse 2 unter Schutz gestellt. Die Unterschutzstellung bezieht sich auf das Vielzweckbauernhaus mit seiner heutigen Volumetrie, der Dachform und der Grundsubstanz sowie seiner Gliederung in Wohn- und Ökonomieteil.

Einsichtnahme: Der Beschluss des Gemeinderates sowie die weiteren Unterlagen können während der Rekursfrist bei der Gemeindeverwaltung zu den ordentlichen Öffnungszeiten eingesehen werden.

Rechtliche Hinweise: Publikation nach Planungs- und Baugesetz (PBG).

Kontaktstelle: Gemeinde Henggart, Flaachtalstrasse 15, 8444 Henggart.